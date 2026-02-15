Tania Medina, copresentadora de 'El Precio Justo': "Me siento Hannah Montana, tengo como una doble vida"

Coincidiendo con el día de San Valentín, Mediaset estrena un nuevo formato en su parrilla televisiva. A partir del 14 de febrero, Telecinco emitirá un nuevo episodio de 'El precio justo' cada sábado y domingo.

El programa, presentado por Carlos Soberay Tania Medina, renueva la estrategia de programación de la cadena de Fuencarral. Después de vivir una de las épocas más difíciles de audiencia, el concurso había promediado un 8,2% de share entre semana.

Por este motivo, el diario '20 minutos' ha entrevistado a la copresentadora del espacio, Tania Medina. La comunicadora fue dama de honor del certamen de belleza Miss World Spain en 2019.

Posteriormente, Medina fue una de las participantes de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Más tarde, la televisiva participó en 'Supervivientes' y se convirtió en colaboradora de 'Tierra de nadie' y 'Conexión Honduras'.

En 2025, fue concursante de 'Bailando con las Estrellas' y ahora, está enfocada en su próxima aventura. "Para mí fue una oportunidad que quisieran contar conmigo. Además, hacerlo al lado de Carlos me parecía algo maravilloso para poder aprender", comentó al citado medio.

Durante la entrevista, Medina reconoció que "desde que empecé estoy mucho más suelta". Para la presentadora, la evolución ha sido progresiva. "Me noto más natural, todo es mucho más fácil para mí. Al principio sí es verdad que estaba un poco más nerviosa y con miedo porque las expectativas eran muy altas".

Desde su estreno en televisión, la comunicadora ha tenido que aprender a conciliar la vida personal con su carrera laboral: "Justo lo hablaba hace poco con mi familia, que ahora mismo me siento Hannah Montana: Tengo como una doble vida".

"Tengo días que todo es más fácil, otro día tengo que sacrificar un poco más, otro día un poco de nostalgia, pero siempre, siempre, se lleva bien, sobre todo porque no me siento sola. Estoy muy arropada por mi pareja, por mi familia, por su familia, que también es la mía y por mis amigas y eso me hace siempre tirar para adelante", reflexionaba la presentadora.