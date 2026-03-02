Tania y Edu Aguirre, desplazados a Dubái y Riad, relatan el estado del conflicto entre Irán y Estados Unidos: "No quedaba otra"

Incertidumbre, tensión y miedo. Esa es la sensación que comparten muchos españoles atrapados en los Emiratos Árabes Unidos tras la última escalada bélica en Oriente Próximo. Este sábado, Israel lanzó una serie de ataques contra Irán con la participación de Estados Unidos, en una operación conjunta dirigida contra objetivos militares y estructuras vinculadas al régimen iraní. La ofensiva ha reavivado el temor a un conflicto regional de gran alcance.

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Washington y Tel Aviv han vuelto a coordinarse en una campaña que, según diversos expertos, tendría como objetivo debilitar gravemente al régimen iraní e incluso propiciar un cambio de poder. Sin embargo, los analistas advierten de que no existe un camino claro hacia ese escenario que no implique riesgos elevados y consecuencias imprevisibles para toda la región.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Irán lanzó ataques de represalia contra Israel y también se han denunciado acciones contra enclaves estratégicos en Dubái, Doha, Baréin y Kuwait, territorios que albergan bases militares estadounidenses o instalaciones de países aliados de Estados Unidos. El cierre de varios espacios aéreos en el Golfo ha provocado cancelaciones masivas y escenas de caos en aeropuertos internacionales.

El testimonio de Tania Torres

Mientras tanto, los efectos del conflicto se sienten con fuerza entre los ciudadanos extranjeros que se encuentran en la región. Tania Torres, periodista española desplazada en Dubái, relata la angustia vivida tras la cancelación de su vuelo de regreso: “Nos fuimos de vacaciones y, justo cuando volvíamos, nos cancelaron el vuelo, provocando un caos en el aeropuerto. Nos han reubicado en un hotel, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros. La embajada aún no tiene un plan. Emirates tampoco nos dice nada”, decía en 'El Chiringuito'.

“La primera noche fue horrible porque escuchamos un estallido fuerte. Gritos, la alarma… y no hacíamos más que temblar y rezar, porque no nos quedaba otra”, añade. Además, denuncia que ni siquiera disponen de sus pertenencias: “No tenemos los equipajes. Nos dijeron que nos los traerían, pero debido a todo lo que ha pasado, estamos sin nada”, relata Tania.

Edu Aguirre, tranquilo

Por otra parte, la situación en Riad, capital de Arabia Saudí, es de aparente normalidad. El periodista Edu Aguirre asegura que allí “hay tranquilidad, todo está bien. No ha habido ningún tipo de ataque ni misiles interceptados”, dice. Aunque el espacio aéreo de varios países vecinos permanece cerrado, en la capital saudí la vida continúa con relativa calma.

“Por si acaso, he adelantado mi vuelo, en caso de que esto escale”, afirma, reflejando una prudencia que comparten muchos ante una crisis cuyo alcance todavía es incierto.