Tamara Falcó revela el secreto detrás de su cambio físico: "Es un sufrimiento, pero se nota"

La colaboradora de El Hormiguero habló de cómo ha cambiado su rutina de vida

Tamara Falcó, marquesa de Griñón y colaboradora de televisión

Tamara Falcó, marquesa de Griñón y colaboradora de televisión / The Objective

Cristian Miguel Villa

Tamara Falcó es una de las personalidades más conocidas de España, y desde hace un tiempo se ha hecho más accesible que nunca dasa sus intervenciones como colaboradora de El Hormiguero. Ahora, en su más reciente aparición en el programa, Tamara ha hablado acerca de su notorio cambio físico.

Tamara Falcó habla acerca de su rutina de ejercicio

La colaboradora comenta que ha perdido hasta cinco kilos últimamente, y que además ha ganado músculo. Pero lo más importante de todo, según ella misma, es que a día de hoy se siente mucho más saludable que tiempo atrás.

Acorde a lo que dice Tamara Falcó, ha tomado la rutina de hacer ejercicio físico prácticamente a diario. Especifica así que durante 5 o 6 días a la semana, dedica 45 minutos de su día a hacer ejercicio físico de toda clase.

En este abanico de esfuerzos, Tamara menciona que trabaja cardio, hace pesas y también practica HIIT: 'High Intensity Interval Training', o lo que viene a ser lo mismo, secciones de ejercicios cortos pero de alta intensidad con descansos breves u otros ejercicios cortos más relajados.

Asimismo, Tamara Falcó apunta que no trabaja sola como tal, sino que cuenta con un entrenador personal que le va cambiando las rutinas. Gracias a esa supervisión los ejercicios de Tamara se hacen mucho más efectivos.

Pero de nuevo, Tamara quiere hacer énfasis en que más allá de contar con un físico más trabajado a día de hoy, destaca mucho la idea de que se siente sana. Está mucho más cómoda en su día a día y eso es algo que agradece mucho.

Pero obviamente esto no es un camino de rosas: Tamara Falcó reconoce que entrar en una rutina física como en la que se encuentra "es un sufrimiento", pero gracias a apoyos como el de su marido Íñigo Nieva el proceso se hace mucho más llevadero.

Y tú, ¿te has tomado septiembre como un período mediante el que iniciar una rutina física como Tamara Falcó? Sencillo no es, eso está más que claro, pero los beneficios a largo plazo realmente son muchos.

