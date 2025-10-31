Tamara Falcó, colaboradora de 'El Hormiguero', desvela el momento en el que la Guardia Civil la paró: "Me preguntaron que cómo me atrevía"

Tamara Falcó siempre acapara la atención de la audiencia. La colaboradora de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, estuvo presente en la última tertulia de actualidad del programa, donde explicó una anécdota que vivió con la Guardia Civil.

La marquesa de Griñón relató que los agentes de seguridad la detuvieron inesperadamente en mitad de la carretera, un hecho que llamó poderosamente su atención hasta que finalmente comprendió el motivo de la parada. "Es que no me parece tan ilógico lo que me pasó", compartió.

La colaboradora empezó explicando la historia: "Estaba haciendo un cambio de sentido y justamente me tocó en frente la Guardia Civil. Iban muy lentos y entonces, como era de noche, les di las largas. Y claro, me pararon".

El motivo por el que decidió hacerles largarse era que "no iba lo suficientemente rápido". Cuando se lo comentó a los agentes, alucinaron: "Me preguntaron que cómo me atrevía a darle las largas a la Guardia Civil".

No solo activó las largas una vez, sino que lo hizo hasta en dos ocasiones: "Se bajaron y me dijeron: '¿Pero usted?'".

En ese instante, la marquesa de Griñón contestó a los dos agentes de la Guardia Civil: "Pero señores agentes, es que ustedes iban muy lentos".

La Guardia Civil le explicó que estaba prohibido dar las largas, algo que ella desconocía por completo. Aunque ella pensaba que todo el mundo activaba las largas "cuando alguien va despacio" para adelantarlos, según comentó en 'El Hormiguero'.