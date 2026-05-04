Talent Femení vive un abril de maridajes y un mayo de inspiración

La asociación Talent Femení ha vivido un mes de abril especialmente activo consolidando su apuesta por el emprendimiento, el networking y la visibilidad del talento femenino en el Garraf, con varias actividades celebradas en Sant Pere de Ribes. También prepara una nueva gran cita prevista para mayo en Sitges.

El primer acto fue una experiencia enológica bajo el título “Tast, dones i bombolles”, celebrada el 17 de abril en la Sala Josep Lluís Palacios de Sant Pere de Ribes. La actividad reunió a asistentes interesadas en el mundo del vino y el cava en una jornada de degustación y conexión profesional, impulsada junto al club Donesvi, con el apoyo del Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

El evento permitió combinar cultura gastronómica, networking y promoción empresarial femenina en un formato elegante y cercano que sigue ganando protagonismo dentro de la agenda social y profesional de la comarca.

Pocos días después, el 22 de abril, Talent Femení celebró un encuentro-maridaje, una nueva sesión B2B en colaboración con Ferret i Granell Vins de Finca y la sommelier Marta Garófano. La propuesta tuvo como objetivo fomentar las relaciones empresariales entre socias y nuevas asistentes, creando un espacio pensado para conocer a las socias en un ambiente distendido y profesional.

Esta fórmula de maridaje entre vino, empresa y talento se ha convertido en una de las señas de identidad de la asociación, que continúa creciendo como referente del liderazgo femenino en el territorio.

El próximo 14 de mayo, Talent Femení celebrará una nueva edición de la jornada en el ME Sitges Terramar, una cita que reunirá ponencias inspiradoras y formación práctica. La jornada arrancará con la presentación de Susana Villagrasa y Miriam Navarrete, seguida de un taller de oratoria impartido por Xénia Castelltort, formadora y trainer de Express Yourselfi. Posteriormente, la doctora María Dolores Mosqueira abordará la importancia de la salud ocula, Helena Bizarro ofrecerá una ponencia sobre la relevancia de contar con un buen seguro, antes del cierre oficial y el almuerzo en el restaurante El Beso.

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Con esta programación, Talent Femení refuerza su papel como plataforma de conexión entre empresarias, directivas y emprendedoras