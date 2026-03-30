Talent Femení impulsa nuevos encuentros de networking y liderazgo femenino en el Penedès

La asociación empresarial Talent Femení continúa reforzando su actividad en el territorio del Penedés y el Garraf con la organización de varias propuestas orientadas a fomentar el networking, la visibilidad del liderazgo femenino y la creación de sinergias entre profesionales y directivas de la vegueria del Penedès.

Una de las iniciativas destacadas ha sido la encontrada-vermut celebrada en Los Xulius - Centro Social Ribetà que reunió unas treinta mujeres empresarias y directivas del territorio. La actividad, concebida como un espacio distendido para compartir experiencias y generar nuevos contactos profesionales, permitió a las asistentes conocer mejor los proyectos y las líneas de trabajo de la asociación, así como ampliar su red de relaciones.

La sesión, abierta tanto a socias como mujeres interesadas en la actividad empresarial y directiva, se desarrolló en un ambiente participativo y de colaboración. Desde la organización se valora muy positivamente la respuesta a la convocatoria, que confirma el interés creciente por este tipo de espacios de conexión profesional con perspectiva femenina.

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En el marco de su programación de actividades, Talent Femení ha anunciado también la celebración de una cata “Mujeres y burbujas” el próximo 17 de abril en la Sala Palacios de Sant Pere de Ribes, una propuesta que combinará la enología con el networking empresarial. El objetivo es continuar generando oportunidades de encuentro e impulsar el talento y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico y social del territorio.