Talent Femení celebra el 8M con un crucero que reivindica el liderazgo y el trabajo en equipo

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la asociación empresarial Talent Femení organiza un crucero temático que combinará formación, networking y actividades dinámicas con un claro mensaje de liderazgo y superación.

Del 3 al 8 de marzo, empresarias y profesionales compartirán seis días de convivencia en alta mar con escalas en Roma, Génova y Marsella. El programa incluye ponencias, talleres, sesiones de networking y actividades grupales, además de propuestas lúdicas como la Fiesta Blanca o la Fashion Night. Una fórmula que, más allá del ocio, refuerza valores muy presentes en el deporte: cohesión, espíritu de equipo y mentalidad competitiva.

La entidad, con sede en Sant Pere de Ribes, trabaja durante todo el año para impulsar la visibilidad y el crecimiento profesional de la mujer en el ámbito empresarial. En esta ocasión, el crucero servirá como concentración intensiva de talento, con formación por la mañana, dinámicas colaborativas por la tarde y espacios de relación para fortalecer vínculos.

La asociación no se limita a eventos puntuales. Su labor incluye proyectos de asesoramiento, mentoría, formación y creación de redes que impulsan a mujeres hacia posiciones de liderazgo y visibilidad empresarial.

En un contexto donde la igualdad real sigue siendo un reto en muchos sectores, también en el deportivo, la propuesta de Talent Femení subraya la importancia de crear redes sólidas y referentes femeninos.

8M en alta mar: Talent Femení convierte un crucero en una concentración de liderazgo

La asociación empresarial impulsa seis días de formación y networking en el Mediterráneo con valores muy ligados al deporte: equipo, estrategia y superación

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la asociación Talent Femení celebrará una iniciativa singular: un crucero temático que reunirá a empresarias y profesionales en una experiencia intensiva de formación, convivencia y crecimiento personal.

Del 3 al 8 de marzo, las participantes navegarán por el Mediterráneo con escalas en Roma, Génova y Marsella en un programa que combinará ponencias, talleres y sesiones de networking con actividades lúdicas para reforzar el liderazgo, la mentalidad positiva y la cohesión de la asociación.

El formato recuerda al de una concentración deportiva: mañanas de trabajo y aprendizaje, dinámicas colaborativas por la tarde y espacios de relación para fortalecer vínculos. Valores como el trabajo en equipo, la resiliencia o la preparación estratégica, habituales en el alto rendimiento, trasladados al ámbito empresarial.

Talent Femení, con sede en Sant Pere de Ribes, trabaja durante todo el año para impulsar la visibilidad y el crecimiento profesional de la mujer. Este crucero, convertido ya en cita

destacada de su calendario, refuerza un mensaje claro: el talento necesita red, preparación y confianza para alcanzar metas.

La asociación Talent Femení celebra el 8M un crucero por el Mediterráneo

Este año, con la llegada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la asociación empresarial Talent Femení ha impulsado un crucero en alta mar para celebrar, visibilizar y empoderar al talento femenino a través de actividades, formación y experiencias de convivencia.

La asociación, formada por mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales, con sede en Sant Pere de Ribes, nació con el propósito de ser una red de apoyo y contacto que potencie el liderazgo femenino y elimine barreras de acceso en el mundo laboral y empresarial, un objetivo que comparte el deporte en la búsqueda de igualdad de oportunidades y visibilidad para las deportistas.

Del 3 al 8 de marzo de 2026, se embarcarán en el Costa Diadema para recorrer Roma, Génova y Marsella, combinando networking empresarial con actividades que fomentan la cohesión, la creatividad y el desarrollo personal. El itinerario incluye talleres, ponencias, actividades temáticas, fiestas como la Fiesta Blanca y la Fashion Night, y espacios para el baile, el disco y el karaoke. Además, la experiencia se complementará con momentos de descanso y socialización, así como sorteos y regalos que estrechararán aún más los lazos entre las participantes.

Este acontecimiento no solo es un homenaje al 8 M, sino también un símbolo de cómo iniciativas sociales y empresariales inspirar, conectar y transformar comunidades, llevando a cabo actividades que fortalecen el cuerpo, la mente y el espíritu colectivo.

La asociación no se limita a eventos puntuales. Su labor incluye proyectos de asesoramiento, mentoría, formación y creación de redes que impulsan a mujeres hacia posiciones de liderazgo y visibilidad empresarial.

Noticias relacionadas

En un contexto donde aún persisten brechas de representación en muchos sectores, esta apuesta por la superación personal y profesional refuerza el mensaje de que, como en el deporte, cada meta, cada paso y cada victoria cuentan.