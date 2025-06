Así era Takahiro Shiraishi: el 'asesino de Twitter' que Japón ha ejecutado este viernes

Si existe un país verdaderamente raro, a nuestra manera de ver el mundo, ese es Japón. Es una tierra de contrastes donde la educación y los modales son llevados al extremo hasta el punto de convertirse a veces en algo absurdo que añade más complejidad a las relaciones personales.

Por otro lado, la parte más oscura revela una sociedad llena de prejuicios donde salirse de la línea general puede suponer el destierro de la familia y las amistades de cada uno. En cuanto a delitos, Japón destaca por ser uno de los países con menor tasa de criminalidad, que desvela una forma de ser general que busca la concordia antes que la confrontación social.

No obstante, como en todas partes, siempre existen llaneros solitarios que no responden a la manera de funcionar de la mayoría y se destapan como personas, si más no, diferentes. En algunos casos, incluso se va más allá y se descubren individuos verdaderamente sádicos que suponen una mancha en la reputación de un país que se centra en ocultar todas sus vergüenzas y mostrarse como el lugar idílico.

Buena muestra de ello es el hecho de que todavía exista la pena capital, que contrasta tantísimo con la más avanzada tecnología de la cual dispone, dejando Japón como un cuadro de claroscuros evidente.

El asesino de Twitter: abuso sexual y desmembramiento

Corría el año 2017 cuando se conocía que nueve personas, la mayoría mujeres, de entre 15 y 26 años habían sido asesinadas y descuartizadas en el país nipón. El autor de los crímenes fue un chico joven, de algo más de 25 años, que respondía al nombre de Takahiro Shiraishi, aunque se popularizó por el apodo del 'asesino de Twitter'.

Takahiro Shiraishi, el 'asesino de Twitter'. / ·

Casi una década más tarde, el gobierno japonés a ejecutado la sentencia que recayó sobre el hombre en 2022: la pena de muerte por ahorcamiento, según han informado algunos de los medios más importantes del lugar, como la cadena pública, NHK. De nada sirvieron las peticiones de la defensa en relación con el consentimiento de las víctimas, pues querían terminar con su vida y el asesino solamente fue su brazo ejecutor, según comentaban.

Sin embargo, se descubrieron muestras de intento de defensa en algunas de sus víctimas y muestras de abusos sexuales y sustracción de dinero, algo que terminó por dejar en papel mojado cualquier posibilidad de salvación.

Shiraishi reconoció los asesinatos. Según se sabe de su 'modus operandi', el joven, que en el momento de la muerte tenía 34 años, se prestaba a ejecutar a un tipo de víctimas muy determinado: personas con tendencias suicidas.

Takahiro Shiraishi, el 'asesino de Twitter', en el juicio. / ·

Contactaba con ellas a través de Twitter, actual X, y las atraía a su casa para llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, lo más escabroso era que tras hacerlo, cortaba los cuerpos en pequeños trozos que iba repartiendo en diferentes neveras de pequeño tamaño.

No era nada parecido a un santo. Durante su etapa como trabajador en un supermercado hacía funciones de captador de una red de prostitución, motivo por el cual ya fue arrestado a principios de ese mismo 2017. "Sus crímenes incluyeron robo, violación, asesinato y destrucción y abandono de cadáveres. Nueve víctimas fueron golpeadas, estranguladas, asesinadas, robadas y luego mutiladas con partes de sus cuerpos ocultas en cajas y otras desechadas en un vertedero de basura", comentaba este viernes el ministro de Justicia japonés, Keisuke Suzuki.

El último condenado a la pena capital fue en 2022, Tomohiro Kato, acusado de un atropello masivo en el que murieron siete personas en el año 2007. Sin embargo, Japón tiene a 107 presos esperando ser ejecutados por sentencia de muerte.