Taco Bell crea las primeras botas de fútbol con tacos que son tacos

Este verano está dedicado al fútbol. Cuarenta días en los que solo se hablará de goles, partidos y jugadas imposibles. En ese contexto, Taco Bell ha encontrado una oportunidad para formar parte de la conversación desde su propio territorio y apropiándose de una verdad que siempre estuvo ahí: sin tacos no hay fútbol.

Así nacen las primeras botas de fútbol con tacos con forma de taco de Taco Bell: un drop de edición limitada donde los tacos de la suela tienen forma del icónico producto de la marca. Además, cada taco incluye un código canjeable por tacos gratis durante un año.

Para presentar este lanzamiento, Taco Bell ha contado con Pablo Alfaro, uno de los jugadores más sancionados de la historia de La Liga, con más de 120 tarjetas entre amarillas y rojas. Un perfil que representa a la perfección el espíritu de la campaña: directo, contundente y sin miedo a entrar fuerte. Porque si alguien sabe jugar “con los tacos por delante”, es él.

“Todos nos acordamos de algún par de botas, desde Taco presentamos unas que nadie olvidará. En un momento de muchísimos impactos publicitarios, Taco Bell quiere conseguir ser relevante haciendo algo relevante para la gente. Hemos querido regalar una campaña rompedora. Una acción atrevida que pone a Taco Bell en el mapa", explica Beltrán Romero de Lecea, Brand Manager de Taco Bell.

Unas botas tan reales como imposibles

Las botas no son solo una pieza de comunicación: son un producto real diseñado y fabricado artesanalmente.

El proceso comenzó en conjunto con el estudio YYPLUSPLUS estudiando la morfología del taco de Taco Bell para desarrollar un sistema modular adaptado al calzado deportivo. A partir de ahí, se trabajó en modelado 3D, impresión en resina, curado, lijado y pintura.

Cada taco de la suela fue diseñado y producido de manera independiente, incluyendo el grabado del código de canje. El ensamblado final fue realizado por un zapatero artesano, convirtiendo cada bota en una pieza única.

Cómo conseguir las botas de Taco Bell

La marca ha habilitado dos formas de participar para conseguir este drop limitado. La primera será a través de Instagram: siguiendo a @tacobellspain, dando «me gusta» a la publicación oficial y mencionando a un amigo en los comentarios. La segunda será mediante la app de Taco Bell, donde se activará un banner especial para participar en el sorteo. El plazo estará abierto hasta el 27 de junio.

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Las botas de Taco Bell no prometen mejorar tu rendimiento en el campo. De hecho, la propia marca lo tiene claro: son “horribles para jugar al fútbol, perfectas para disfrutar de él”.