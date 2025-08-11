Szczesny, protagonista del nuevo videoclip que su mujer ha grabado en Barcelona

Wojciech Szczesny vuelve a ser noticia, pero esta vez fuera del terreno de juego. Su mujer, la cantante polaca Marina Luczenko, ha lanzado un nuevo videoclip en con el portero del Barça como gran protagonista. Ambos ha compartido el estreno a través de sus redes sociales, mostrando una atmósfera íntima y muy personal grabada en las calles de Barcelona.

En el vídeo que la artista ha publicado en Instagram, se les ve conduciendo un coche por la ciudad hasta llegar a un paisaje de playa con un atardecer espectacular. Allí, la pareja se muestra acaramelada, bailando y besándose en un ambiente relajado y elegante.

"Barcelona, una tarde elegante que terminó completamente diferente a lo que esperábamos y la música... ¡Junto a @wojciech.szczesny1 te invitamos a ver una historia, en la que las luces y el bullicio de la ciudad dan paso al sonido del mar... y el fondo de este viaje es mi nueva canción 'To, co Czuł' que ya puedes escuchar y ver", anuncia la artista en el pie de vídeo.

Unas imágenes dignas de anuncio. De hecho, también lo es. Además de promocionar el nuevo 'single' de Marina Luczenko, el vídeo es una campaña de promoción del SUV de lujo OMODA 9 Super Hybrid, fabricado por OMODA & JAECOO Polska.

El significado de la letra

Este estreno marca, además, el regreso musical de Luczenko tras un largo descanso. La canción, titulada en polaco 'To, co Czuł' (que se traduce como "Eso es lo que siento"), nace de una experiencia muy personal y emocional. Según ha contado la artista, una noche mientras hablaba con su hijo Liam antes de dormir, quedó impactada por la madurez con la que describía sus emociones, lo que la llevó al día siguiente a ponerse a trabajar en el estudio.

Más allá de ser un tema sentimental, la canción es una reflexión sobre la vida, la autoestima y la importancia de construir una relación sana con uno mismo desde la infancia. Marina ha querido que su mensaje sirva también para adultos que, como ella, sienten la necesidad de reconectar con su yo más profundo.

Szczesny ya escribió una canción

La historia de Marina y Szczesny ha sido siempre especial y en el pasado han colaborado también en lo musical: él incluso escribió una canción para uno de sus discos, titulada 'I Do', y ella lanzó un tema dedicado a la selección polaca durante el Mundial de Qatar 2022.

Juntos, Szczesny y Marina combinan su vida familiar y profesional, mostrando cómo el amor y la música se entrelazan en este nuevo proyecto que marca el regreso de la cantante.