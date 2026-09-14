Sydney Sweeney rompe el silencio y responde a las críticas: "Es una bofetada en la cara a las mujeres"

Sydney Sweeney se ha 'pronunciado' a través de varias imágenes tras toda la polémica alrededor de su campaña con Novig, una casa de apuestas la cual es accionista. La actriz, participante de 'Euphoria' o 'Cualquiera menos tú', grabó un anuncio comercial donde aparece completamente desnuda, promocionando el juego.

El video ha suscitado una ola de críticas entre muchas mujeres que se dedican profesionalmente al deporte, aunque también entre las que lo practican por salud y ocio. Uno de los ejemplos más visibles fue llevado a cabo por Ariarne Titmus, cuatro veces medallista de oro olímpica. "No puedo describir lo indignada que me siento al ver esto", decía. Para Ariarne Titmus, la campaña supone "una bofetada en la cara" a las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar una disciplina deportiva.

La waterpolista del CN Mataró y plata olímpica, Tilly Kearns, publicaba un vídeo en sus redes sociales criticando a Sweeney apoyándose en imágenes de la competición de primer nivel: "Odio 'jodidamente' el nuevo anuncio de Sydney Sweeney".

Sydney no se arrepiente: responde con imágenes y una 'storie'

En lugar de dar marcha atrás con la campaña o ofrecer disculpas por la polémica generada, Sydney Sweeney parece haber decidido mantener su postura. La actriz ha difundido nuevas imágenes del proceso de grabación, conservando el estilo visual de las publicaciones anteriores y acompañándolas con una frase corta y contundente: "Es día de juego", comentaba.

Por otro lado, Sweeney también ha utilizado sus stories para mostrar portadas e imágenes de reconocidas deportistas, entre ellas Serena Williams. Con estas publicaciones, ha recordado que otras figuras del deporte han realizado anteriormente sesiones fotográficas para medios de gran relevancia en las que aparecían con poca ropa o sin ella.

Además, los juicios también han llegado desde perfiles mucho más anónimos que no se dedican profesionalmente al deporte, con X como red principal: "Aquí es donde te das cuenta por qué los hombres aman a Sydney Sweeney y odian a Zendeya (ambas actrices de 'Euphoria'). Una lástima que manche el esfuerzo de tantas mujeres en el deporte por tantos años", escriben.

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"Los hombres durante años han sexualizado a las mujeres en el deporte y cuando no pueden hacerlo las atacan, hoy ella contradice lo que tantas mujeres han luchado por demostrar, que son atletas y no objetos" o "cada vez que aparece Sydney Sweeney habla o aparece en pantalla hace retroceder varias décadas a las mujeres", son tan solo algunos de los mensajes contrarios que se leen en las redes.