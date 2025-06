Sydney Sweeney lanza un jabón con agua de baño usada y las redes enloquecen: "¿Son comestibles?"

Hay una frase hecha en inglés que reza 'What a time to be alive', que se podría traducir como algo parecido a 'Qué tiempos nos ha tocado vivir'. Se suele utilizar cuando se conoce alguna novedad relativa con la modernidad que no se podría haber producido en el pasado, por valores sociales o por falta de evolución tecnológica.

Esto es exactamente lo que muchos deben de haber pensado al descubrir que Sydney Sweeney, una de las actrices más cotizadas de Hollywood en la actualidad, ha lanzado un producto de lo más peculiar: un jabón de baño creado a partir del agua de su bañera, en principio, después usarla.

Al menos, esta es la premisa principal que indica la marca que produce el 'Sydney’s Bathwater Bliss', Dr. Squatch, que colabora con la intérprete en una edición limitada de tan solo 5.000 unidades (no tenían suficiente agua para crear muchas más pastillas de jabón), que tienen un coste de ocho dólares, unos siete euros al cambio actual.

Sweeney sabe lo que hace y simplemente ha respondido a una petición de sus seguidores: "Cuando tus fans empiezan a pedirte el agua de tu baño, puedes ignorarla o convertirla en jabón Dr. Squatch", indicaba la joven en un comunicado.

Además, la actriz de 'Euphoria' apuntaba a que "espera que esto ayude a los hombres a reconocer la realidad de los productos de cuidado personal convencionales y los impulse a optar por lo natural". Por que sí, es un producto destinado a los hombres, el 'target' más común de los trabajos de Sweeney.

Para aquellos que duden de la autenticidad del agua y que sospechen que no se trata de la que pasó por el mismísimo cuerpo de la actriz, ella misma se encargó de asegurarlo al explicar como fue el proceso de creación: "Cuando estuvimos en el rodaje de Dr. Squatch, tenían una bañera para mí. Me metí, tomé jabón, nos dimos un baño agradable y ellos se llevaron el agua. Así que es mi agua de baño de verdad", indica.

Respecto al aroma, asegura que quería algo que le recordase a "sus raíces", por lo que optó por toques de "pino, musgo, tierra y abeto" que le recuerdan a su Washington natal, algo que asegura que es "muy masculino".

El jabón saldrá a la venta el próximo 6 de junio, aunque será muy complicado conseguir un ejemplar en España. Hay que registrarse en la web de la marca y estar atento, pues estarán a la venta hasta agotar existencias, aunque recibirlo es lo más difícil, pues solamente cuenta con envíos a Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Alemania.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al conocer que podrían comprar algo creado a partir del agua en contacto con el cuerpo de Sweeney. Unos tiran más por la atracción, resaltando que "ni siquiera entendéis la diarrea que tendré por comerme ese jabón". También hay quien pregunta, "¿son comestibles?", aunque también hay quien se cuestiona si es real: "¿Se ha hecho realidad uno de mis sueños?".

Otros, en cambio, no ven nada especial en el producto y resaltan que se trata de un truco de marketing: "Todo es publicidad, en realidad no es su agua", apunta uno. Otro prefiere echar la vista atrás y se pregunta qué pensarían las generaciones anteriores: "Esto me hace cambiar de jabones. Qué comportamiento repugnante, chicos... Sólo una triste representación de los 'hombres' de hoy. Tu abuelo te habría machacado por ello", indican.