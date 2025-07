Susto en San Fermín tras la cogida a un corredor: "Ha sido como si me pasara un tren por encima"

Muchas expectativas hoy en Pamplona, que han cumplido con creces los velocísimos toros de la ganadería de Álvaro Núñez, que ha debutado este miércoles en los Sanfermines con un encierro trepidante y cargado de emoción, que se ha saldado con un herido por asta y otros tres trasladados al hospital con diferentes lesiones.

Los toros han tardado 2 minutos y 21 segundos en completar el recorrido del tercer encierro de las fiestas 2025, en el que varios mozos podrán dar gracias al Santo por salvar el trance sin males mayores.

La manada corrió compacta desde la salida de los corralillos del Gas, por detrás de los mansos, y con una menor afluencia de corredores que en los dos días precedentes, en una soleada y fresca mañana, con apenas 13 grados. Pero al entrar en la Plaza Consistorial, el castaño 'Orrojado' tomaba la delantera del grupo y corría destacado por la calle Mercaderes, para entrar en solitario en la calle Estafeta.

Sin embargo, el corredor almassorí Pablo Gil Carda ha sufrido una cogida que, por cuestión de pocos centímetros, ha acabado en nada afortunadamente. "Ha sido como si me pasara un tren por encima, como si me arrollara una estampida de animales", ha contado a Mediterráneo por teléfono mientras volvía en coche a Almassora.

Como se observa claramente en el vídeo compartido por un usuario de Twitter que grabó la transmisión de TVE, después de tocar a un joven por la parte trasera, el toro enfocó su atención en este corredor de Almassora.

Luego de perder su estabilidad y caer, una de las astas del animal se enganchó en la tela de la camiseta, arrastrando al chico por el suelo durante varios segundos, mientras él intentaba protegerse y liberarse del cuerno hasta que, afortunadamente, la tela que lo mantenía atado se rompió y pudieron alejarse el uno del otro.

"Estaba corriendo, los astados se han movido de un lado a otro y de repente he sentido 'ostras, me ha cogido el toro, me ha cogido el toro...'. Nada más me he levantado, he cogido la zapatilla que había perdido y me he tocado debajo del sobaco, el costado y la cabeza y, por suerte, a priori ya sabía que no era algo grave al menos", decía Pablo Gil.