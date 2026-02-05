Susto en la Renta: miles de trabajadores tendrán que devolver hasta 900 euros a Hacienda

Quedan poco más de dos meses para que de comienzo la próxima campaña de la declaración de la Renta 2025, que arrancará el 8 de abril de 2026. Y ya podemos ir hablando de sorpresas, algunas de ellas desagradables.

Si en 2025 eras trabajador y obtuviste ingresos anuales de entre 22.000 y 35.200 euros, puedes verte obligado a devolver a Hacienda entre 400 y 900 euros, según advierten varios expertos fiscales.

El motivo principal se encuentra en la reducción de las retenciones del IRPF aplicada en las nóminas desde 2023. Una medida, aprobada tras la modificación del reglamento del impuesto a finales de 2022, que permitió que los salarios dentro de ese rango percibieran un mayor importe neto mensual.

Sin embargo, esa menor retención no eliminó la obligación fiscal anual, sino que aplazó el pago hasta el momento de presentar la declaración, meses después de que haya terminado el ejercicio.

Cuando los contribuyentes presenten el Modelo 100 ante la Agencia Tributaria, el organismo calculará el impuesto real que corresponde según los ingresos y la situación personal y familiar. Si las retenciones practicadas durante el año son insuficientes, hay que abonar la diferencia.

El impacto no será igual para todos, eso sí. Aquellos trabajadores con cargas familiares (hijos a cargo, cónyuges sin ingresos) pueden verse más afectados, ya que suelen aportar retenciones muy bajas durante el año.

Por el contrario, quienes se acercan al límite de los 35.200 euros y no tienen cargas familiares, habrán tenido una retención más ajustada y el impacto en la declaración podría ser menor o incluso inexistente.

Tengamos en cuenta, eso sí, que no estamos pagando de más: simplemente estamos regularizando nuestro pago del IRPF a posteriori, en la declaración de la Renta, en lugar de hacerlo mensualemente en las nóminas.