¿Puedo suspender la ITV por no llevar la baliza V16 obligatoria en el coche? Esta es la respuesta a la pregunta del millón

La llegada de las balizas V16 a las carreteras españolas abrieron un encendido debate en el que se ponía en el foco de la discusión la utilidad de esta en situaciones reales.

Sin embargo, empezaron otros litigios acerca de si existe alguna posibilidad de sufrir una inspección negativa cuando nos toque llevar nuestro vehículo a la ITV, en caso de no tenerla.

Algunos conductores que todavía no cuentan con el dispositivo, bien por dejadez o porque no suelen usar el transporte privado y no han visto necesario hacer el desembolso pertinente, temen que no puedan superar satisfactoriamente el trámite.

Sin embargo, pese a que sí que es obligatorio llevarla y que la policía puede multar en caso de no hacerlo, no es necesario tener la luz de emergencia cuando se deba ir a la ITV.

El motivo es sencillo: se trata de un examen para comprobar que los elementos mecánicos y técnicos del vehículo estén en buen estado y no impliquen un peligro tanto para el conductor, como para el resto de usuarios de las carreteras.

En este campo no entra el uso o posesión de la baliza V16, por lo que no forma parte de los requisitos indispensables para pasar la ITV, de la misma manera que no se suspenderá a ningún transporte que no cuente con los triángulos de emergencia o el chaleco reflectante.

Lo que sí que pueden sancionar es no tener aspectos del vehículo en buen estado, como los faros y luces, los frenos, las suspensiones, los neumáticos, la carrocería o si no se cumple con el máximo permitido en relación con las emisiones.

En la carreta, en cambio, la sanción puede ascender a los 80 euros en caso de no llevarla, otro tema polémico al confundirse los criterios a aplicar, ya que por un lado el ministro Marlaska había apuntado que existía un período de adaptación a la medida, pero por el otro, desde la Guardia Civil advertían que eso no es cierto y que la policía puede multar desde el primer momento a los conductores que incumplan la ley.