Se suspende el Oktoberfest de Múnich tras la muerte de un hombre en una explosión

Este miércoles, el Oktoberfest de Múnich ha cerrado por una explosión al norte de la ciudad. Los hechos han ocurrido en un edificio próximo al área del evento, tras escucharse diversos tiros previos a la explosión. En un mensaje en X, la policía ha explicado que está investigando "en todas las direcciones" y está examinando "posibles conexiones" con otros puntos de la ciudad, también la Therensienwiese, donde se celebra la fiesta.

Las fuerzas de seguridad explicaron que la vivienda se quemó de forma intencionada tras una discusión familiar. Se ha encontrado a una persona herida que finalmente ha muerto. En el edificio, la policía ha encontrado "trampas explosivas" y se ha requerido la intervención de fuerzas especiales para desactivarlas. Existe una segunda persona desaparecida que no supone peligro para la población, según la policía.

Medidas de seguridad

El alcalde de esta ciudad alemana, Dieter Reiter, ha decidido cerrar el Oktoberfest por seguridad, almenos hasta las cinco. "No podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest".

El Oktoberfest de Múnic (“Fiesta de Octubre”) es el festival popular más grande del mundo, celebrado cada año en Múnich. Combina feria, música bávara, bebida, diversión, tradición, y reúne a millones de personas de todo el planeta. Es un evento en el que la ciudad genera muchos ingresos.

El Oktoberfest comenzó el 20 de septiembre y se alarga hasta el 5 de octubre. El año pasado acogió a 6,7 millones de visitantes, entre alemanes y turistas.