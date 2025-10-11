Susanna Griso, tras los últimos audios de José Luis Ábalos: "Esto da para unas cuantas Revueltas"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al Tribunal Supremo centenares de mensajes que sugieren que el exministro de Transportes José Luis Ábalos habría mantenido relaciones personales con diversas mujeres, algunas de ellas prostitutas, y que utilizó a su entorno cercano para gestionar pagos y favores.

El exministro José Luis Ábalos dispuso al menos de 95.437 euros de origen desconocido que gestionaban, aparentemente en su totalidad y con total libertad, su asesor Koldo García y la que era mujer de este, Patricia Úriz.

Los nuevos audios de Ábalos

En uno de los audios intercambiados entre la pareja incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso el Periódico, se escucha cómo el asesor le reprocha que deje las cosas de un día para otro. "Tú siempre igual", le reprocha. "No para mañana, no para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? ¡Y no lo quieres entender! No, voy a ver si ahorro... ¡No lo quieres entender! ¡Que no es nuestro! ¡Que no lo quieres entender!", regaña Koldo a quien era su pareja.

El dardo de Susanna Griso

Este viernes, en Espejo Público, Susanna Griso dio su opinión respecto a estos mensajes y al cargo que, actualmente, sigue ocupando José Luis Ábalos. "De verdad, es una vergüenza que este sujeto, José Luis Ábalos, siga siendo diputado a día de hoy. ¡Es una vergüenza! Creo que es una humillación para todos los españoles. No puede erigirse como representante del pueblo", decía la presentadora.

También señaló a la televisión pública y, concretamente, a La Revuelta: "¿No creéis que esto daría para unas cuantas 'Revueltas', para algunos programas de humor? Si esto lo llega a hacer el PP tendríamos un monográfico", afirma.

En los audios utilizados para realizar el informe se comprueba cómo ellos son los que se encargaban de repartir el dinero entre familiares de Ábalos, como sus hijos, incluido el pago de la pensión alimenticia que les corresponde.

Los whatsapps entre el asesor del exministro y la que entonces era su mujer evidencian la gestión de los pagos al "jefe" Ábalos por gastos que éste luego pasaba para compensar tanto al PSOE como al Congreso. Así, en abril de 2018 Patricia manda un mensaje a Koldo: "Cariño no sé si has visto antes mi móvil que José tiene que entregar los gastos del Congreso", a lo que este responde afirmativamente. En otro mensaje de esas mismas fechas la mujer pregunta si el pago debe ser por 120 euros, a lo que su marido le responde: "Siiiiii".