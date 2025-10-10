Susanna Griso sorprende con anillo de compromiso y boda en la Costa Brava

Susanna Griso, periodista y presentadora de televisión, ha sorprendido a todos al anunciar su boda con Luis Enríquez para el año que viene en la Costa Brava. El anuncio llega apenas unos meses después de que la pareja oficializara su relación.

Amigos y pareja

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde Susanna Griso ha compartido un llamativo anillo de compromiso durante la celebración de su cumpleaños, confirmando la próxima boda con Luis Enríquez, que llevan organizando desde hace cuatro meses.

La ceremonio tendrá lugar el próximo 25 de julio de 2026 en la Costa Brava. Susanna Griso ha expresado que la ilusión por el amor nuca se pierde y que con los años ha aprendido a tener claras sus prioridades.

El anillo se lo entregaron temprano, por la mañana, durante el desayuno. No será la primera vez que Susanna Griso y Luis Enríquez se casan, ya que la pareja ha tenido matrimonios anteriores y varios hijos. Griso, de hecho, estuvo casada durante 23 años.

Es una unión curiosa, ya que Susanna Griso y Luis Enríquez mantuvieron una amistad durante muchos años, hasta que decidieron dar un paso adelante y unirse desde el invierno pasado en una relación romántica formal. Ahora dan un paso todavía más grande anunciando su boda.

Susanna Griso es la actual presentadora del programa matinal 'Espejo Público' en Antena 3, donde ha renovado recientemente para su temporada 20, manteniendo su compromiso con la cadena y con este espacio informativo y periodístico.

Luis Enríquez, por su parte, es consejero de negocio en El Confidencial, donde aporta su experiencia para la gestión y modelo de negocio del espacio. Anteriormente fue CEO del grupo Vocento y director de Unidad Editorial, tratando de impulsar la digitalización e independencia editorial de los medios de comunicación.

Así que ya tenemos boda a la vista: será el próximo 25 de julio, en la Costa Brava, cuando Susanna Griso y Luis Enríquez se unan en matrimonio.