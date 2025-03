Susanna Griso se sincera sobre sus cuatro hijos: “Me ofrecieron cifras astronómicas por posar con mi hija pequeña”

Dentro del mundo de la televisión existen ciertos momentos que son muy esperados por los espectadores. Uno de ellos concretamente era la entrevista a la presentadora de Antena 3, Susana Griso, algo que ha conseguido Ricard Ustrell, encargado de presentar 'Col·lapse'. La periodista ha acudido a uno de los programas líderes del sábado por la noche para revelar detalles totalmente inéditos sobre su vida personal.

Griso comentó que tiene 4 hijos, y uno de ellos es cuidado por su hermana: "Tengo a Koudus, que es un chico, que mi hermana, que es muy solidaria... Ella hace en las cárceles clases de meditación y en los centros tutelados les daba clase de castellano y catalán a los niños".

Respecto a sus dos hijas, ha mencionado que le querían dar grandes cantidades de dinero únicamente por posar con su hija de 12 años, llamada Dorcette: "Nunca se me hubiera ocurrido vender una exclusiva, me ofrecieron cantidades astronómicas cuando llegó ella. Te lo venden muy bien porque te dicen que es un dinero para pagarle los estudios en Harvard o si los quieres invertir en una ONG te garantiza que los puedas ayudar durante años. Te crea un dilema muy grande, yo no quiero mercantilizar con mis hijos y no lo haré nunca".

Sin duda ha sido una de las entrevistas más importantes que ha compartido la presentadora, revelando información que pocas personas conocían y dejando a los espectadores totalmente alucinados.