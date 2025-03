Susanna Griso sale en defensa de Juanjo Ballesta: "Muy castigado por esta denuncia"

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla ha concluido el sumario de investigación abierto contra Juanjo Ballesta. El actor estaba acusado por un presunto delito de agresión sexual. La magistrada ha acordado que no ha lugar su procesamiento, pues considera que el testimonio de la denunciante está plagado de "múltiples contradicciones".

Durante el procedimiento, Ballesta ha defendido su inocencia y mantenía que no conocía a la denunciante. Dos años más tarde, la causa ha quedado archivada. La sentencia ha sido comentada por los medios de comunicación, y hoy, han tratado el asunto en 'Espejo Público'.

El programa de Atresmedia ha compartido las declaraciones del intérprete. El protagonista de 'El Bola' aseguró que "ha sido un año y medio muy malo", donde mucha gente le "ha tachado y juzgado". Además, la situación también ha afectado a su familia: "Tengo un hijo de 17 años y a Juanjito le han dado mucha caña".

La defensa de Susanna Griso a Juanjo Ballesta

La presentadora de Antena 3, Susanna Griso, ha hablado sobre la situación. "Han sido dos años de calvario, se lo preguntamos aquí en la entrevista que le hicimos y él estaba bastante confiado en que esto se quedase en nada, pero ¿quién le quita el dolor a Juanjo Ballesta ante esta falsa denuncia?".

Para escuchar todos los puntos de vista, el espacio televisivo ha contactado en directo con la activista María González. "Yo aquí todavía tengo mis contradicciones, porque él realmente no es que se haya declarado inocente, es decir, la causa, si no me equivoco es archivada", comenzó.

Susanna Griso, periodista y presentadora de televisión española / SPORT

"Cuando se archiva la causa no tiene por qué ser inocente la persona, sino porque ha sido por falta de prueba. Una de las cosas que podríamos sacar de este caso es que parece un poco la revictimización, por ejemplo, de empleo", terminó exponiendo.

"No, María, eso no es así. Él ha tenido entradas y salidas en el mundo del cine, no siempre ha tenido películas, y, cuando no ha tenido trabajo como actor, que es lo que a él realmente le gusta y le apasiona, Ballesta se ha empleado en todo tipo de trabajos manuales", respondía Griso.

"Eso no quita que durante un tiempo haya sido muy castigado precisamente por esta denuncia", concluyó la presentadora. El colaborador del programa, Ángel Antonio Herrera, también ha intervenido: "La justicia ha esclarecido unas circunstancias y parece que no son bastantes para entender que este hombre es inocente".