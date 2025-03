Susanna Griso revela sus problemas durante el 'procés' de Catalunya: "Tenía discusiones acaloradas con mi familia"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha hablado de cómo vivió el 'procés' de Catalunya y todo lo que supuso para ella. Así lo ha explicado en el programa 'Col·lapse' de TV3 con Ricard Ustrell, donde ha repasado una etapa marcada por la tensión y las discrepancias entre Gobierno, Generalitat y en la sociedad en sí. El referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 derivó en una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que duró unos segundos, en la aplicación del 155, en la encarcelación o exilio de los impulsores y, finalmente, en la amnistía.

Griso ha dicho que, en el 'procés', tenía la sensibilidad a flor de piel. "Te sentías extraña en todos sitios. En Barcelona no me entendían, en ese momento tenía discusiones muy acaloradas con mi propia familia, con mis sobrinos con mis hermanos... con una parte de la familia, porque con la otra no", ha dicho.

La periodista ha afirmado que "llegaba a Madrid y me pasaba lo mismo cuando me juntaba con amigos. Me tocaba compensar y ser el elemento discordante. Esta incomprensión permanente era muy difícil de tolerar. Animicamente me costó mucho".

"Ahí recuerdo momentos de hundirme, de decir 'no puedo más'. Y en unas entrevistas políticas, quizás poniendo más vehemencia personal de la que querría, perdiendo este punto de distancia crítica que es sumamente necesaria", ha aseverado.

✍️ La periodista @susannagriso parla de l'època del procés de Catalunya: "Sempre em sentia estranya a tot arreu. Aquesta incomprensió permanent era molt difícil de tolerar"#Col·lapse3Cat pic.twitter.com/qBwwv7Oxnn — 3Cat (@som3cat) March 9, 2025

Estas declaraciones de Susanna Griso han despertado críticas en redes sociales, y muchos usuarios han querido recordar el trato y la cobertura que hizo la periodista del 'procés'. Asimismo, otros han cargado contra Ricard Ustrell.