Susanna Griso responde al caso de Alejandro Sanz e Ivet Playà: "No hay delito si tú te lías con una fan"

Bajo el título "Y ahora yo", Ivet Playà hacía público este domingo 15 de junio a través de sus redes sociales una acusación contra Alejandro Sanz. La joven relataba públicamente su historia con Alejandro Sanz, explicando que, supuestamente, todo comenzó en el año 2015, cuando él la siguió en redes sociales tras conocer que era fan de su música.

Ante este testimonio, Sanz se pronunció: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", escribió el artista.

Después de toda la polémica, muchas seguidoras del cantante han desvelado toda la realidad de cómo es realmente el intérprete de 'Corazón partio'. Una fan admitió que Playà "lleva mucho tiempo dando a entender que tenía algo con él. Siempre ha querido destacar y no tiene miedo de pisar a nadie".

Susanna carga contra Ivet

Entre otras opiniones, Susanna Griso quiso dar la suya y se mostró especialmente crítica. “Ella dice sentirse manipulada, pero tampoco hay ningún delito si mantienes una relación con una admiradora y todo ocurre con consentimiento”, afirmó la presentadora con contundencia.

Lorena Vázquez también intervino rápidamente, expresando su desilusión con el relato: “Me ha decepcionado esta historia; ha caído en contradicciones, aunque también pienso que no ha tenido la ocasión de explicarse con calma, y seguramente aún tiene más cosas por decir”, afirma.

Desde su punto de vista, la clave del asunto está en que “probablemente no comprendemos del todo lo ocurrido porque nos faltan piezas de este rompecabezas, que se vuelve cada vez más complejo”. A este análisis se sumó Isabel Rábago, quien opinó que “ella ha generado mucha ambigüedad, dejando entrever demasiadas cosas”.

Finalmente, Isabel Rábago no se contuvo y añadió un comentario más: “Insinúa cosas muy extrañas. Si realmente quieres hablar, hazlo. Pero si no vas a contar todo, entonces no te sientes en un plató”, dijo tajante, dejando clara su opinión sobre la actitud de la protagonista.