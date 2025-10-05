Susanna Griso (55 años): "Me da vergüenza decirlo, pero nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso"

Susanna Griso es la cara visible del programa 'Espejo Público' de Antena 3 y lleva ya 20 temporadas al frente de las mañanas con una visión fresca pero seria de la actualidad diaria, donde ha tenido que bregar con invitados como Isabel Díaz Ayuso.

La presentadora catalana lleva muchos años en televisión y siempre ha destacado por conseguir mantener una figura esbelta que, según ha revelado en alguna ocasión, tiene gracias a una "muy buena genética", pues según relata no le llaman demasiado las típicas dietas que obligan a contar macronutrientes.

No obstante, es una firme defensora de hacer ejercicio de forma habitual, algo que pone en práctica al menos dos veces por semana, tanto a nivel de fuerza, como el cardio, uno de los pasos que suelen olvidarse a la hora de intentar bajar de peso o mantener la línea.

Tan solo hace falta acudir a un gimnasio en determinados momentos del año para ver como muchos intentan conseguir sus objetivos de peso esforzándose solo unas pocas semanas, al menos en el plano físico.

De hecho, ha comentado en alguna ocasión que ella nunca se ha sometido a ningún tipo de dieta, sino que prefiere seguir una alimentación equilibrada y saludable, algo en lo que hay que ser realmente constante para no caer en tentaciones poco sanas, como los productos altamente azucarados o los ultraprocesados.

"Me da vergüenza decirlo porque luego me critican cuando lo digo. Nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso, en los últimos 10 años no me he pesado nunca", comentaba la catalana con la boca pequeña, pues sabe que este tipo de comentarios, aunque ciertos, generan cierta envidia en quienes no tienen esa 'suerte'.

La clave, como se ha mencionado, está en el equilibrio. No por pasarse un día se pierde todo el esfuerzo hecho, ni por comer sano una vez se conseguirá ningún resultado visible: "Si veo que me he pasado algún día compenso, pero dieta como tal no la he llevado a cabo nunca", puntualizaba Griso.

Pese a ello, como a todo el mundo, de vez en cuando le gusta comer algo un poco menos sano, aunque entre sus platos favoritos tampoco encontraremos ninguna bollería supergrasienta, sino opciones más o menos saludables dentro de lo que cabe: "El Strudel (un pastel de origen húngaro con compota de manzana) y la tarta de manzana con helado", indicaba.