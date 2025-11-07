Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SALUD

Susane Pata revela el truco más simple para quemar 1.400 calorías por semana sin ir al gimnasio

Una entrenadora personal te da la clave: caminar media hora al día

David Cruz

David Cruz

¿Y si te digo que no es necesario ir al gimnasio ni seguir rutinas complejas para cuidar tu salud y perder peso? Al menos eso es lo que sostiene Susane Pata, entrenadora personal y asesora de la National Academy of Sports Medicine (NASM), quien ha compartido con todos nosotros el consejo más valioso que puedes leer en el día de hoy.

Caminar 30 minutos al día todos los días de la semana puede generar un gasto calórico de entre 700 y 1.400 calorías dependiendo de cada caso, un hábito tan simple como efectivo y sostenible.

"Caminar es un excelente ejercicio porque cualquiera puede hacerlo, en cualquier momento y sin necesidad de equipamiento complejo", señala el fisioterapeuta y experto en movilidad Grayson Wickham, también fundador del movimiento 'Movement Vault'.

Además de ayudar a quemar calorías, caminar reduce el estrés, mejora la digestión y eleva el estado de ánimo porque nuestro organismo, al mismo tiempo, está liberando endorfinas.

Varios estudios confirman que este hábito también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora la sensibilidad a la insulina y fortalece los huesos, especialmente en mujeres mayores de 40 años.

¿La clave? Caminar con intensidad moderada. Es decir, mantener un ritmo que permita hablar sin dificultad, pero que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca. También recomiendan variar los terrenos, subir pendientes o emplear una cinta con inclinación para aumentar el gasto calórico.

De esta forma, y si hacemos caso a Susane PAata, una persona puede perder entre 1 y 1,6 kilos al mes caminando tan solo 30 minutos por jornada, siempre que siga una alimentación equilibrada y apueste por un pequeño déficit calórico, sin demasiado esfuerzo.

TEMAS
