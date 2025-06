Susana Guasch vuelve a explotar contra Luis Enrique: "Él sabía lo que hacía"

La polémica entre Susana Guasch y Luis Enrique sigue dando de qué hablar. En España, la primera Champions League del Paris Saint-Germain (PSG) ha pasado a un segundo plano tras el tenso cruce entre el técnico asturiano y la periodista de Movistar+.

Tras el silbato final, el técnico español volvió a ser tendencia tras su irrupción en los micrófonos de Movistar+ para charlar con Álvaro Benito, Mónica Marchante y Susana Guasch. El asturiano llegó lanzando una pulla a Guasch: "Vengo por Mónica ya lo sabéis todos, por Álvaro menos, por ti poco, por ti poco Susana...".

Después de todo el ruido mediático generado por las declaraciones de Luis Enrique, la presentadora de Movistar+ se vio obligada a defenderse por Instagram: "Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó".

La periodista quiso dejar claro que el entrenador del PSG "continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona". También, advirtió que "seguiré preguntando lo que me apetezca".

Aunque ya dio su versión a través de su cuenta personal de Instagram, Guasch decidió acudir a los micrófonos de 'Radioestadio Noche' de Onda Cero para volver a contar su punto de vista sobre lo sucedido.

La presentadora de Movistar+ empezó confesando que "a Luis Enrique solo le cae bien Mónica Marchante". Aparte, expresó que lleva "nueve años esperando para soltármelo".

Guasch reconoció que se sintió incómoda desde el principio: "No encontré ningún guiño gracioso en lo que hizo; no me miró".

A pesar de todo, la presentadora de Movistar+ no tiene dudas de que el mejor entrenador del año es Luis Enrique, aparte sin ningún tipo de discusión.