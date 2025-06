Susana Guasch, tajante con Luis Enrique tras el 'pique' en la final

Luis Enrique ya es historia viva del Paris Saint-Germain (PSG) tras conquistar, por primera vez en la historia del club francés, la Champions League. El PSG resolvió rápidamente la final ante un Inter de Milán irreconocible.

Tras el silbato final, el técnico español volvió a ser tendencia tras su irrupción en los micrófonos de Movistar+ para charlar con Álvaro Benito, Mónica Marchante y Susana Guasch. El asturiano llegó pisando fuerte: "Vengo por Mónica ya lo sabéis todos, por Álvaro menos, por ti poco, por ti poco Susana...".

Ya la periodista no se quedó callada en la retransmisión tras decir que "con él, no faltan los palos. Siempre tiene preparado el dardo", mientras Luis Enrique se marchaba a celebrarlo con sus jugadores y staff.

No obstante, la presentadora de Movistar+ ha querido volver a responderle, pero esta vez con un vídeo en Instagram. "Cierto periódico, que vive de los 'clickbaits' en su web, lamentablemente me ha recordado que yo trabajaba en La Sexta y cubría todos los partidos como reportera a pie de campo de la Champions en Antena 3", empieza diciendo.

La periodista desvela que "ese cariño con Luis Enrique viene desde hace nueve años. Para que os hagáis una idea, Lamine tenía entonces ocho", además reconoce que no lo había vuelto a ver desde entonces.

Guasch explica que todo su rifirrafe con el asturiano es a partir de cubrir la Champions League de 2016, donde el Barça queda eliminado por el Atlético de Madrid: "Le hice todas las entrevistas antes y después de los partidos. Vamos, lo de siempre: periodismo, preguntar a todos, al que gana y al que pierde. Lo que pasa es que esa temporada no le fue bien".

A continuación, la periodista reconoce que "no le apetecían las entrevistas. Ni que habláramos de fútbol ni de nada relacionado con el equipo". La presentadora confiesa que "veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues, para gustos, pero es que ya está, no pasó nada más, simplemente eso".

Para zanjar el tema, Guasch señala que Luis Enrique "continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona". Además, de manifestar que "yo seguiré preguntando lo que me apetezca".