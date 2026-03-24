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TELEVISIÓN

Susana Griso frena en seco a Marc Giró por sus declaraciones en 'Lo de Évole': "Que se lo haga mirar"

La presentadora de 'Espejo Público' no se mordió la lengua para estallar contra el nuevo fichaje de LaSexta

Susana Griso y Marc Giró

Susana Griso y Marc Giró / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Marc Giró decidió abandonar Televisión Española para dar un salto a LaSexta, donde será el presentador de su propio programa, 'Cara el Show'. El estreno está previsto para el mes de abril, aunque aún se desconoce el día exacto. Sin embargo, las expectativas están por las nubes, aún más después de su paso por 'Lo de Évole'.

La entrevista en el programa de Jordi Évole está dando mucho de qué hablar, especialmente por las declaraciones de Giró sobre algunas figuras políticas podrían haber tenido una carrera estelar en televisión.

"Pasa lo mismo que me pasa con Isabel Díaz Ayuso. Me parece que hemos perdido grandes presentadoras de televisión de magazine de mañana. Creo que serían más felices dedicándose al mundo del espectáculo y no al de la política", compartió en 'Lo de Évole'.

No se quedó ahí el presentador de 'Cara el Show', pues siguió erre que erre: "Igual las presentadoras de los magazines de mañana podrían haber sido grandes políticas. Probablemente. Pues mira, no te digo yo que no".

Fueron unas palabras que no le sentaron nada bien a Susana Griso, presentadora de 'Espejo Público', quien respondió en directo a Giró y lo hizo muy molesta. En primer lugar, destacó que "yo no creo que este sea un programa de espectáculo, es un programa informativo".

Minutos después, la conductora de 'Espejo Público' volvió a estallar contra Giró: "Si le gusta más Esperanza Aguirre que una servidora, pues en fin, que se lo hagan mirar. Creo que no es nuestra función".

Susana Griso.

Susana Griso. / Archivo

Asimismo, quiso dejar claro que no quiere estar relacionada con el mundo de la política: "Yo no aspiro a ser política ni a dedicarme a la política".

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Por último, enfatizó que su labor consiste en llevar a cabo "un análisis bastante más crítico que el que puede hacer él con Begoña Gómez".

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