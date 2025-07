Susana Díaz, arremete contra Santos Cerdán: "No voy a defender a este presunto golfo y ladrón"

Este lunes, Santos Cerdán fue enviado a prisión provisional tras su comparecencia en el Tribunal Supremo. El exsecretario de Organización del PSOE ha pasado su primera noche en Soto del Real, Madrid, y las reacciones no han tardado en llegar.

Desde el plató de 'Espejo Público', Susana Díaz, senadora del PSOE y tertuliana del programa, se ha mostrado firme y contundente con la situación: "Esto ha sido como una navajada, como si le hubieran metido una puñalada en el corazón a los militantes".

La expresidenta de la Junta de Andalucía también ha señalado que la dirección del partido debería ofrecer una respuesta inmediata: "Mi partido debería preocuparse más en el mensaje que se le da a nuestros votantes".

"Los alcaldes y alcaldesas están asustados y la gente está muy mal. La respuesta debe ser de tal envergadura, tan contundente, que te dé igual ir a elecciones antes o después, porque si no, lo demás, es una agonía... Y ni siquiera el PSOE se merece una agonía", apuntaba la colaboradora del matinal.

Además, Díaz no se ha cortado al opinar sobre Santos Cerdán: "No voy a defender a este presunto golfo que no está en la cárcel por haber negociado con el PNV, está en la cárcel por presunto golfo y ladrón".

La socialista estuvo ocho años al frente del PSOE en Andalucía, pero se ha mostrado crítica con la situación actual: "Yo lo veo muy complicado que nadie pueda entrar en la contabilidad oficial del partido". No obstante, afirma que "fuera de la contabilidad oficial, ya con esta pandilla no me atrevo a defender absolutamente nada".

Díaz, ya expresó su opinión en 'Todo es mentira' al enterarse de la noticia. "Que cada palo aguante su vela. Si ha sido un golfo, que lo pague", sentenciaba frente a Risto Mejide.

Finalmente, también hacía una lectura de la situación: "Yo creo que el PSOE va a tener que ser mucho más contundente, porque la gente está mal dentro y fuera".