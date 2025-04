Lo más surrealista que jamás verás: una madre se niega ir a la boda de su hija por este motivo

Uno de los momentos más especiales para cualquier persona es el día de la boda, ya que es un instante lleno de emociones, amor y celebración. Es una fecha que jamás se olvida, y si el amor triunfa, perdurará para siempre.

Además, es un día donde no solo se celebra el amor de los novios, sino que también se junta toda la familia y amigos para vivir una experiencia única e inolvidable. Gracias a estas celebraciones los lazos familiares y las amistades se fortalecen más que nunca.

No obstante, Carlitos Jiménez, un joven gaditano, ha querido compartir a través de un vídeo de TikTok la decisión de su madre a no ir a la boda de su hermana. En pocos minutos, la historia se ha hecho viral en redes sociales.

El joven empieza explicando en el vídeo, que cuenta con más de 150 mil visualizaciones, que "ahora os va a contar mi madre por qué no fue a la boda de mi hermana". Además, se puede ver en las imágenes que están presentes tanto su hermana como su madre.

La hija admite que "todavía no sé yo por qué no vino a mi boda". Al instante, salta la madre con un tono despectivo para decir: "Porque me salió del c*ño y lo volvería a hacer".

Sin embargo, el hijo quería que su madre desvelase el principal motivo por el cual no acudió a esa fecha tan especial. Después de insistirle un poco, la madre reconoce que "me enteré la última y pues eso es lo que hay".

Aparte, el creador de contenido desvela que su madre no va a ir a la siguiente boda que es la de su nieta: "Tengo que ir a Palma (lugar donde se celebrará el acto) y está muy lejos".

Al visualizar el vídeo, los usuarios de TikTok se han quedado alucinando. Un usuario expone que "vaya madre...". Otro señala que "mis padres hicieron lo mismo. Pues nada, ellos se lo perdieron".