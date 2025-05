La surrealista pelea a palazos en una pista de pádel: "Se me olvidó quién era, dónde estaba"

¿Quién dijo que el pádel no era un deporte duro? Mucha gente piensa que no es un juego digno del olimpo de los deportes, pues no tiene mucha historia y lo pueden jugar personas poco preparadas físicamente y de todas las edades.

Sin embargo, la popularidad del juego ha demostrado que lejos de ser cierto, se ha convertido en una gran opción para aquellos que quieren hacer deporte junto a sus amigos, aunque también existe la vertiente competitiva que enamora a los que vibran con algo más 'profesionalizado'.

Sea como sea, el pádel se acostumbra a relacionar con momentos de tiempo libre y ratos divertidos junto a otros que comparten la misma pasión, aunque desde Costa Rica se ha demostrado que no siempre es así.

Según revelan los medios locales y muestran las imágenes que han corrido como la pólvora por las redes sociales, se produjo una pelea entre contrincantes que terminó en puñetazos, patadas y palazos.

"Me tocó jugar con unos que solo golpeaban contra la pared. Estaban diciendo cosas, insultando… yo intenté mantenerme al margen, pero cuando salimos de la cancha uno de ellos empezó a provocarme más", comentaba uno de los implicados a las fuentes locales.

Sin embargo, todo se mantuvo relativamente tranquilo hasta que se metieron con la mujer de uno de los jugadores: "Me dijo cosas que no venían al caso, que se metía con mi esposa. Ahí se me fue todo, se me apagó el chip. Entré al túnel negro, se me olvidó quién era, dónde estaba… perdí el control", indica.

El documento empieza con los dos grupos peleados midiéndose, hasta que uno de ellos lanza una patada con la intención de darle al otro. Tras eso, el mismo atacante se abalanza contra sus rivales con la pala en alto y le da en la cabeza a otro hombre, que entra en cólera.

Acto seguido, la víctima corre contra su atacante con la intención de propinarle un puñetazo, pero falla y cae al suelo. Entonces, el primer agresor aprovecha para darle patadas y más palazos, hasta que llega un tercero para pararlo. En el tiempo que transcurre, el que estaba en el suelo se levanta y se dispone a seguir lanzando golpes, aunque no acierta plenamente ninguno.

"Cuando me di cuenta ya estaba encima de él. No es excusa, pero estaba al tope", comenta uno de los implicados a las mismas fuentes, que se ha convertido en uno de los personajes virales de lo que llevamos de semana.