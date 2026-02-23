ACTUALIDAD
¡Surrealista! Una mujer apuñala a su marido tras creer que los insultos al VAR iban dirigidos a ella
Un partido de fútbol entre el Atalanta y el Nápoles desencadenó una agresión
El VAR se implantó en el fútbol con el objetivo de ayudar a los árbitros a tomar decisiones más precisas en situaciones polémicas, como goles dudosos, penaltis o expulsiones. La intención es minimizar errores humanos y garantizar que los partidos se desarrollaran con mayor justicia, aunque, como se ha visto, sus decisiones también pueden generar reacciones inesperadas fuera del campo.
El pasado domingo un partido entre Atalanta y Napoli se convirtió en el desencadenante de un episodio violento en una casa de Nápoles. Durante el encuentro, el árbitro señaló un penalti a favor del Napoli que, tras la revisión del VAR, fue anulado. "¡Esto es un robo! ¡No puede ser!", gritó el hombre de 40 años frente a la televisión, dirigiendo sus insultos y su frustración hacia la pantalla.
Su esposa, de 35 años, interpretó que los gritos iban dirigidos a ella, incluso declaró ante la policía que no pensó en ningún momento que los insultos se dirigieran al árbitro.
La discusión fue a más rápidamente: primero la mujer lanzó unas tijeras, con la suerte de que no llegó a darle al hombre, y después corrió a la cocina para coger un cuchillo. En ese momento gritó: "¡Vete o te apuñalo!".
Lamentablemente logró herir al hombre en el costado tras un primer intento fallido. Él, ensangrentado, consiguió pedir ayuda por teléfono mientras ella seguía lanzando cuchillos, uno de los cuales quedó incrustado en la pared del salón.
La rápida intervención de la policía italiana evitó consecuencias más graves. Los agentes detuvieron la agresión y encontraron otros tres cuchillos en el bolso de la mujer, incluido un abridor de ostras. La mujer fue arrestada y se enfrenta a cargos por agresión con arma blanca.
El hombre fue trasladado a un hospital de Nápoles, donde recibió tratamiento por múltiples heridas. Afortunadamente, los médicos confirmaron que su vida no corre peligro. "Estoy bien, gracias a Dios, pero esto ha sido un susto enorme", declaró la víctima.
