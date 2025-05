La surrealista llamada de una hija a su madre en 'First Dates': "Pregúntale cuánto calza"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Marco Antonio, de 49 años, y a Vilma, de 48 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero, que se dedica a la jardinería, ha reconocido que ha acudido a 'First Dates' para encontrar una chica "atractiva, sexual y curvita". También, ha asegurado que "busco algún tipo de afinidad".

En cambio, ella ha manifestado que "me gusta mucho estar en casa", ya que tiene cuatro hijos, además de reconocer que es "una excelente madre". No obstante, cuando se lo ha contado a su cita se ha quedado sin palabras.

La primera reacción entre ambos ha sido muy buena. El soltero ha comentado al programa que es una chica "muy atractiva y además me impacta". Vilma también se ha quedado contenta al verlo: "Los chicos con pelo largo me gustan".

Con el transcurso de la cena, él no ha dejado de decirle cosas buenas al oído porque le encanta el acento que tiene: "No te prometo la luna, pero sí subir a una montaña alta para que estés muy cerquita suya".

La cita se ha ido calentando poco a poco hasta que Antonio ha declarado que era muy "picantón". En ese instante, la chica ha dicho que le encantaría quitarle la ropa y que utilizaría "un látigo". Lo más sorprendente de la cita, ha sido cuando Vilma ha llamado a su hija para contarle que le estaba encantado su cita.

Durante la llamada, una de las curiosidades que ha tenido su hija es por el tamaño del paquete de Antonio, aunque ella aún no se ha fijado, pero su hija ha tenido la solución: "Mírale la nariz, las manos y pregúntale cuánto calza. Es muy importante para que te mantenga feliz". Vilma se ha quedado perpleja, pero la hija ha desvelado que "esas cosas me las enseñaste tú".

En el momento decisivo de la cita, tanto Antonio como Vilma, han decidido mantener una segunda cita por Madrid. En esta ocasión, el amor ha triunfado en 'First Dates'.