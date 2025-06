La surrealista imagen de un árbitro en el Mundial de Clubes: ¡Tres rojas... y una virgen de Guadalupe!

El Mundial de Clubes no está dejando a nadie indiferente. El nuevo torneo organizado por la FIFA afronta su cuarto día de partidos, correspondientes a la primera jornada. De momento, está siendo una competición con muchísimas fracturas futbolísticas, a veces demasiado desigual, lo cual quita credibilidad a este invento regado con dólares.

Pero la imagen de esta noche fue surrealista, de aquellas que no estamos acostumbrados a ver. El protagonista fue el árbitro mexicano César Ramos y sucedió durante el partido entre Boca Juniors y Benfica, que se saldó con un igualado 2-2 en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Para empezar, el silbante azteca mostró tres tarjetas rojas en total durante el encuentro. Tras expulsar a Ander Herrera en el 45' cuando este ya había salido de cambio y después a Belotti al 70', Ramos Palazuelos realizó su 'insólita' acción en la recta final del partido. En el 88' cuando Ramos fue directo a expulsar a Nicolás Figal tras una dura entrada; no obstante, en su recorrido, el árbitro sacó la cartulina roja y a la par una postal más pequeña de 'La morenita del Tepeyac'.

"La Morenita del Tepeyac" es un nombre cariñoso y popular con el que se conoce a la Virgen de Guadalupe en México. Se refiere a la aparición mariana cuya imagen se encuentra en la Basílica de Guadalupe, ubicada en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México.

A pesar de que el nazareno se dio cuenta de inmediato de ello y guardó la imagen religiosa en un bolsillo de su short, la imagen fue graciosa.

Tras ello, César Ramos recibió críticas y comentarios en redes sociales, tal como que Figal fue “bendecido y expulsado”. Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, ironizó con el árbitro tras el partido su crítica a la labor del silbante.

“Son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia (Saudita), yo los conozco, todo. Pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte. Hay un montón de cosas que conjugan, las cuales están en juego. Igual, no me quejo del árbitro ni nada”, apuntó el entrenador recién llegado al banquillo de Boca.