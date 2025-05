La surrealista confesión de una influencer tras ser invitada a la Final Four de la Euroliga y las redes estallan

La Final Four de la Euroliga en Abu Dabi ha quedado en segundo plano tras la polémica de los invitados. En la pista, venció el Fenerbahce, equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius, tras imponerse en la final al AS Mónaco por 70-81. Con el triunfo, el equipo turco consiguió volver a ser campeón de Europa por segunda vez en su historia.

Toda la polémica de la Final Four ha estado centrada en la decisión de la organización, pues que invitaron a muchos creadores de contenido para promocionar el baloncesto europeo.

El principal objetivo que tenían en mente era conseguir la máxima audiencia posible, pero las redes han explotado contra ellos. Esta colaboración con los creadores de contenido se trata de un programa Amplify en colaboración con Experience Abu Dhabi.

La organización invitó a más de 20 influencers a Abu Dhabi para estas fechas tan señaladas del campeonato. Estos influencers han tenido todo el acceso posible para crear contenido dentro del evento como alejados de las canchas de baloncesto.

Una de ellas fue la española Marta Díaz, conocida por ser la hermana del youtuber 'AlphaSiniper97'. La influencer, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ha ido contando toda su experiencia en el país a través de sus redes sociales, aunque ha recibido muchas críticas.

La joven publicó una foto después de las semifinales de la competición liguera entre Panathinaikos y Fenerbahçe, donde reconoció a todos sus seguidores que había vivido una experiencia única en su vida: "Es la primera vez que veo un partido de baloncesto en persona y he flipado".

Las redes no han dejado títere sin cabeza, debido a que consideran innecesaria su participación en la Euroliga. Además, no entienden como la Euroliga ha aceptado que fuese, a pesar de que ella misma admitió en Instagram no tener idea del deporte.

ESPECTACULAR análisis de la periodista especializada en baloncesto Marta Díaz sobre la Final 4 de la Euroliga.



De chiste. pic.twitter.com/PegvrLBKHj — Y SI SI? (@UDAdePriimera) May 23, 2025

Para cerrar este 'polémico' viaje, la influencer ha enviado un mensaje dando las gracias a la Euroliga: "Volver a Abu Dhabi ha sido más especial de lo que me esperaba".