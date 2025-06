La surrealista celebración de Raphinha para la próxima temporada

Pese al ruido generado por la oferta recibida por Raphinha, procedente del Manchester United, el futbolista brasileño sigue a lo suyo y se encuentra disfrutando a lo grande de sus vacaciones en Brasil. El extremo organizó una fiesta privada en su tierra natal, Canoas (Rio Grande do Sul), en la sala 'La Lux de Canoas' (Rio Grande do Sul), decorada con una galería de trofeos y un pasillo temático repleto de imágenes de su gran temporada en el Barça.

Sin duda, una noche en la que el blaugrana se mostró tan carismático fuera del campo como dentro de él. Esta temporada ha anotado 34 goles y ha repartido 22 asistencias. Cifras descomunales que merecían ser celebradas en su ciudad brasileña.

Raphinha y Araújo celebraron los títulos del Barça

Una fiesta en la que acudió su compañero de equipo Ronald Araújo, junto a sus respectivas mujeres. El uruguayo no se quiso perder el show. De hecho, algunos integrantes pusieron en las 'stories' que "se tenía que cambiar de pasaporte, por el brasileño", bromearon.

Pero la mayor estrella de la noche fue el brasileño. Hubo música en directo y Raphinha no dudó en agarrar el micrófono. El extremo del Barça, en su salsa, bailó con todos los invitados.

En un ambiente festivo y emotivo, hubo actuaciones musicales en directo y el azulgrana se atrevió a cantar para alegría de sus numerosas amistades y familiares presentes.

Lo mejor de todo: el baile. Raphinha empezó a botar sentado, en una especie de 'baile del gusano', que practicó con sus compañeros. Veremos si la temporada que viene Raphinha celebra los goles de esta manera sobre el césped, porque sin duda, es muy original.

Las redes reaccionaron entre risas

Los aficionados brasileños reaccionaron a través de las redes sociales al baile de Raphinha. El jugador, que habitualmente celebraba los goles en forma de X, se lo pasó a lo grande: cantó, bailó e imitó bailes junto a los invitados.

"Hizo la celebración del portero ese, EL GOAT", "Baila como Neymar", "Si Raphinha marca un gol la temporada que viene y no lo celebra así me joderá", "Imagínate querer vender a este tío por solo 150M. Es el carisma en persona, Raphinha NO se toca", escribían.