La surrealista anécdota de Lucas, de Andy y Lucas, a causa de su problema en la nariz

Uno de los dúos más destacados de España está formado por Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, más conocidos como Andy y Lucas. Ambos se conocieron de pequeños y decidieron iniciar su carrera musical juntos para así compartir todos los éxitos.

Sin embargo, el dúo anunció su disolución en noviembre de 2023, pero no será hasta que acabe la gira 'Nuestros últimos acordes'. En las últimas semanas, se rumoreaba que la relación entre ambos era nula, pero salieron públicamente a desmentirlo con un contundente comunicado.

A pesar de toda la rumorología, Lucas atendió a la cadena COPE para tratar muchos aspectos sobre su trayectoria profesional, aunque uno de los temas que más interés generó fue el estado actual de su nariz después de su operación.

El cantante se iba a operar de nuevo a mediados de abril, aunque se vio obligado a aplazar su operación, debido a que su nariz necesita más tiempo para sanar, según comento su mujer y mánager, María José. Espera que después de verano se pueda operar.

"Tú me ves a mí en persona, y no es tanto como se ve en las fotos, pero después no sé si es que las manipulan, las tocan, yo no tengo la nariz así", destacó, aparte de confesar que "no quiero coger complejo".

A continuación, el cantante desveló una situación muy surrealista que vivió mientras iba a buscar a su hijo al colegio, después de encontrarse con dos personas en la barra de un bar.

"Iban un poco ya calentitos. Me reconocen, me saludan y uno se me acerca y me tira una bolsita de droga encima de la mesa delante del niño. Una locura", señaló a la cadena COPE.

Además, le dijeron: "Que a ti tiene pinta de gustarte la fiesta". Aunque, su primera reacción fue inmediata: "Cogí y lo aparté de la mesa". Al mismo tiempo, ellos mismos le reconocieron que "parecías más simpático en la tele".

El artista español se quedó perplejo ante la situación: "Yo no sabía ni qué hacer. Si levantarme, si partirle la cara, si quedarme callado... Tal como está el patio conmigo...".