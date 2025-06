La surrealista anécdota de Agüero con Miguel Ángel Gil por ir al casino: "Si vas a tomar algo te presto"

El Kun Agüero ha desvelado una anécdota única que vivió cuando defendía la camiseta del Atlético de Madrid, concretamente en el 2006. El argentino lo hizo en el programa 'La casa del Kun' de ESPN en Disney+.

Todo fue a causa por el escaso protagonismo, debido a que tenía muy pocos minutos en el equipo colchonero por decisión de Javier Aguirre que optaba por jugadores con más experiencia. En consecuencia, decidió salir una noche por Madrid con un amigo, ya que sabía que no iba a jugar.

El argentino empezó explicando en 'La casa del Kun' que "estaba aburrido, no jugaba, Aguirre me ponía cuando quería... ¿Qué hago?". Por este motivo, Agüero quedó con Dani, una persona que tampoco conocía mucho.

"Le digo 'Dani, ¿vamos al casino?', y me dice 'bueno, vamos'. Fui, casino... '¿Salimos a tomar algo?' Fui a tomar algo, si no jugaba", comentó.

No obstante, el ex del Atlético de Madrid se quedó alucinando cuando en la misma noche le escribe Miguel Ángel Gil, CEO y accionista mayoritario del club madrileño.

"Me manda un mensaje: 'Mañana voy al club, quiero hablar con vos". Desde un principio, el argentino se imaginó que iba a ser por la falta de minutos: "Y yo pensando 'me va a decir que bueno, tranquilo'. Viste que no estaba jugando, paciencia, me iba a mimar...".

Aunque se llevó una sorpresa, ya que Ángel Gil se enfadó y mucho: "Sabes la cagada pedo que me pegó? 'Una vez más que vas al casino, si vas a tomar algo te presto este año, así que no te quiero ver más'".

Agüero reveló que se quedó sin palabras, pero que tenía claro cuál era la solución para que no volviese a ocurrir: "Me quedé encerrado en casa".