La supuesta relación de Escassi y Terelu: "Gratis no lo vamos a contar"

La convivencia es una de las facetas claves de 'Supervivientes 2025'. Los concursantes llevan más de setenta días en Honduras, y las largas horas en la playa dan para múltiples conversaciones. En la última semana, una inocente pregunta de Makoke derivó en un cuestionario sobre Terelu Campos, Álvaro Muñoz Escassi y un posible encuentro entre ambos.

Después de ver las imágenes, Sandra Barneda les preguntó a los supervivientes si habían tenido "un lío o tardeo". La hermana de Carmen Borrego, bromeando, decidió permanecer en silencio.

"Te lo vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Terelu y tú tuvisteis en un momento determinado o puntual de vuestra vida, compartisteis más que palabras, besos, una noche...?", preguntaba la conductora.

No obstante, Escassi evitaba responder. "Sandra, ya sabes que ante todo soy un señor y no hablo de esas cosas... y menos de Terelu, que es amiga mía. No voy a decir nada", respondía el jinete. La presentadora de 'Conexión Honduras' fue alternando preguntas para ambos, intentando obtener algún detalle sobre lo sucedido.

La periodista se dirigía a Terelu, que sonreía mientras escuchaba la conversación: "¿Quién tiró la caña a quién, Escassi o tú?". Sin embargo, la televisiva no esperaba que fuera Escassi quien respondiera. "Nunca le dejaría que la tirara ella, siempre la tiraría yo", subrayando que es "un caballero".

Por si hubiera alguna duda, el español no soltaba ningún detalle. "No voy a decir nada, pero en el caso de que fuera así, obviamente siempre doy yo el paso", destacaba Álvaro.

En este sentido, Terelu Campos recogía el testigo de su compañero, y respondía de forma similar. "Sandra, yo soy una señora. Parece que solo los caballeros no pueden contar las cosas y las señoras sí. Yo soy una señora".

Finalmente, Barneda ha terminado preguntándole a Terelu por cómo besaba Escassi, aunque fuera este quién contestaba: "Si no lo recuerda, le doy un beso ahora mismo". "Yo no soy muy de segundas partes, por muy buenas que hayan sido las primeras...", respondía Terelu. "Gratis no lo vamos a contar", zanjaba Álvaro Muñoz Escassi.