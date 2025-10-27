El Supremo revoluciona las nóminas públicas: el funcionariado podrá exigir complementos salariales en las pagas extra y en sus vacaciones

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha dictaminado que el Ministerio de Hacienda debe modificar la forma en que calcula las pagas extraordinarias de los funcionarios, un cambio que beneficiará a muchos empleados públicos. La sentencia parte de la doctrina consolidada que distingue entre retribuciones fijas (que retribuyen funciones permanentes del puesto) y variables (vinculadas a servicios excepcionales o esporádicos).

En este sentido, el Supremo recuerda que cuando los pluses se perciben de forma regular y continuada, forman parte de la estructura salarial ordinaria y no pueden excluirse del cálculo de las pagas extra ni de las vacaciones.

Estructura salarial ordinaria

Este fallo supone un beneficio para los funcionarios, que a partir de ahora pasarán a percibir una mayor retribución durante el periodo vacacional. La resolución parte de la distinción consolidada entre retribuciones fijas, ligadas a las funciones permanentes del puesto, y variables, vinculadas a servicios excepcionales o esporádicos. Cuando estos pluses se abonan de forma continuada, pasan a formar parte de la estructura salarial ordinaria y, por tanto, "el funcionario tiene derecho a su retribución en periodos de vacaciones anuales, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos", dice.

Reconocimiento de pluses: La sentencia establece que los funcionarios que realizan turnos nocturnos, trabajan en días festivos o tienen jornadas especiales tienen derecho a que las retribuciones por estos conceptos se incluyan en el cálculo de sus pagas extra y durante los periodos de vacaciones.

Cálculo más justo: Hasta ahora, el cálculo se hacía únicamente sobre el sueldo base y los trienios. Con esta nueva interpretación, el Tribunal reconoce que el salario de los funcionarios no puede verse reducido por estar de baja, de vacaciones o disfrutando de permisos, ya que los pluses por nocturnidad, festivos y turnicidad son parte de la retribución ordinaria.

Derecho a reclamar: Los funcionarios afectados podrán reclamar estas cantidades no percibidas en sus pagas extra y durante sus periodos de descanso. Algunos sindicatos han sugerido que se podría reclamar lo correspondiente a los últimos cuatro años.

Una sentencia para miles de empleados

La sentencia, dictada el 25 de junio de 2025, abre la puerta a que miles de empleados públicos reclamen las cantidades no percibidas por la exclusión de estos pluses en ejercicios anteriores.

Según el plazo general de prescripción de la normativa de función pública, las diferencias salariales pueden reclamarse hasta cuatro años atrás. Así, para no perder el derecho a la paga extraordinaria de Navidad de 2021, las reclamaciones deberán presentarse antes del 30 de noviembre de 2025.