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SEGURIDAD SOCIAL

El Supremo corrige a la Seguridad Social: no puedes perder el Ingreso Mínimo Vital por cobrar esta subvención

El Alto Tribunal considera que la subvención no aumenta la capacidad económica de los vecinos

El autobús del Ingreso Mínimo Vital.

El autobús del Ingreso Mínimo Vital. / EFE

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En las comunidades de vecinos, es habitual pedir una subvención para disminuir el coste de las obras del edificio. No obstante, nadie suele pensar que una ayuda económica comunitaria puede afectar de manera individual, sobre todo de forma negativa.

En este caso, una mujer ha visto como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha suspendido su Ingreso Mínimo Vital (IMV)porque la comunidad de propietarios ha percibido una subvención pública.

La ayuda solicitada tenía como objetivo reducir el gasto para rehabilitar el edificio. Según el INSS, la prestación concedida para reparar la fachada del bloque debía computarse como una renta personal, afectando a los requisitos del IMV.

Por lo tanto, el organismo concluyó que la vecina contaba con recursos suficientes para no recibir el subsidio. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha compartido el mismo criterio, según una sentencia publicada durante el pasado mes de febrero.

Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social

Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social / .

En la resolución, el alto tribunal cita que la subvención comunitaria "está vinculada a un objetivo que no permite que el beneficiario la utilice para atender esas necesidades".

Por este motivo, el dinero de la prestación no podía ser utilizado para cubrir los gastos básicos. Los magistrados consideran que la subvención no aumenta la capacidad económica de los vecinos, por lo que no debe tratarse como una renta disponible.

Adicionalmente, el Supremo destaca que ya había aplicado el mismo criterio en los años 2023 y 2024, respecto al complemento de mínimos de las pensiones de jubilación. De este modo, se extiende que las ayudas públicas para comunidades de propietarios no podían computarse de manera individual como un ingreso.

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Asimismo, no es incompatible con el Ingreso Mínimo Vital. En este caso, el Supremo indica que las ayudas para la vivienda son exentas "sin diferenciar entre si se trata de ayudas para el arrendamiento o de ayudas para el acceso a la propiedad o la rehabilitación".

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