El Supremo frena a la Seguridad Social: no puede retirarte el Ingreso Mínimo Vital por esta ayuda pública

La Seguridad Social ha recibido un importante revés judicial después de que el Tribunal Supremo haya determinado que no puede retirar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a un beneficiario por el simple hecho de que su comunidad de propietarios haya recibido una subvención pública para rehabilitar el edificio.

Este caso afecta a una mujer a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suspendió esta prestación al considerar que la ayuda concedida para reparar la fachada del bloque debía computarse como un ingreso personal.

Para hacer ese cálculo, el organismo atribuyó a la beneficiaria la parte proporcional de la subvención correspondiente a su vivienda, entendiendo que superaba el límite de rentas exigido para seguir cobrando el IMV.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado este criterio en una sentencia dictada el pasado mes de febrero.

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Los magistrados consideran que estas ayudas tienen un destino concreto y no incrementan realmente la capacidad económica de los vecinos, ya que están vinculadas exclusivamente a la ejecución de las obras de rehabilitación.

La resolución señala que el dinero de la subvención no puede usarse libremente para cubrir gastos cotidianos o necesidades personales, por lo que no debe tratarse como una renta disponible a efectos de mantener o perder el derecho al Ingreso Mínimo Vital.

Además, el Supremo recuerda que ya mantuvo este mismo criterio en varias sentencias dictadas en 2023 y 2024 en relación con el complemento a mínimos de las pensiones de jubilación.

En aquellos casos, también concluyó que las ayudas públicas destinadas a comunidades de propietarios que tienen como objetivo mejorar y rehabilitar edificios no podían computarse como ingresos de cada vecino. Una decisión la de ahora que unifica la interpretación judicial y supone una garantía para quienes reciben el IMV.