El Supremo lo cambia todo: así serán ahora tus 5 días de permiso por cuidar a un familiar

El Tribunal Supremo lo acaba de dejar muy claro: el permiso retribuido de 5 días por hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica de un familiar debe disfrutarse solo en días laborales, nunca en días naturales. Algo que muchos trabajadores, especialmente jóvenes, venían reclamando desde hace tiempo.

Sí, de una vez por todas termina eso de "te tocan 5 días, pero si hay fin de semana por medio, mala suerte". A partir de ahora, si te conceden el permiso y miércoles y te toca descansar el fin de semana, disfrutarás del citado permiso hasta el martes que viene, inclusive.

Esta sentencia, que en un principio afectaba al convenio del 'contact center', se convierte ahora en una doctrina válida para todos los sectores. No importa dónde estés trabajando: si pides este permiso, los sábados, domingos o festivos no se restan, a menos que esas jornadas formen parte de tu jornada habitual.

La idea es simple: el permiso existe para no ir a trabajar, así que no tiene sentido descontar días en los que ya no ibas a ir porque tu jornada laboral no tenía previstas esas jornadas.

Pongamos otro ejemplo rápido: imagina que trabajas de lunes a viernes y solicitas el permiso un jueves. Ese mismo jueves cuenta como primer día, luego el viernes como segundo. El fin de semana se salta, porque no trabajas, y el lunes vuelves a contar. ¿Resultado? Te ausentas realmente 5 días de trabajo y vuelves el jueves siguiente.

Otra buena noticia: este permiso se puede pedir más de una vez al año siempre que haya un motivo real que lo justifique. Es decir, no gastas tus 5 días y ya está; puedes utilizarlo cada vez que tengas una situación familiar grave que lo requiera.

Con esta decisión, el Supremo refuerza la protección de los trabajadores jóvenes, que muchas veces asumen cuidados familiares. Y también aporta claridad y seguridad jurídica, algo que muchas empresas venían interpretando a su forma.