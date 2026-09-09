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El Supremo avisa a los contribuyentes: Hacienda puede comprobar impuestos de hace más de 4 años

Hacienda puede revisar ejercicios ya prescritos

04/09/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Hacienda aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico sin consenso y solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Madrid no se ha presentado a la reunión y todas las comunidades del PP y las dos socialistas han rechazado la reforma de Arcadi España. ECONOMIA Fernando Sánchez - Europa Press

04/09/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Hacienda aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico sin consenso y solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Madrid no se ha presentado a la reunión y todas las comunidades del PP y las dos socialistas han rechazado la reforma de Arcadi España. ECONOMIA Fernando Sánchez - Europa Press / Fernando Sánchez - Europa Press / Europa Press

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David Cruz

David Cruz

Que hayan pasado cuatro años desde que se presentase una declaración no significa necesariamente que Hacienda ya no pueda volver sobre ese ejercicio pese a la creencia popular. El Tribunal Supremo acaba de aclarar hasta dónde puede llegar la Administración cuando un impuesto ya ha prescrito y existen cantidades o derechos fiscales que siguen teniendo efectos en ejercicios posteriores.

La cuestión ha quedado resuelta en una sentencia de 23 de julio de 2026, relacionada con saldos de IVA pendientes de compensar. El Supremo confirma que Hacienda puede comprobar el orden y la cuantía de determinados créditos fiscales generados en ejercicios prescritos cuando estos se usan después en periodos no prescritos.

¿Puede Hacienda revisar un impuesto después de cuatro años?

La respuesta es afirmativa, aunque con ciertos límites. La reforma de la Ley General Tributaria introducida en 2015 diferencia entre el derecho a liquidar un impuesto y la posibilidad de comprobar determinados elementos de ejercicios anteriores.

Con carácter general, el derecho de Hacienda a liquidar una deuda tributaria prescribe ciertamente a los cuatro años, pero la normativa permite hacer comprobaciones e investigaciones sobre ejercicios prescritos si son necesarias para determinar correctamente una obligación tributaria correspondiente a un ejercicio que todavía no haya prescrito.

Es decir, un ejercicio antiguo no queda completamente fuera del alcance de la Administración si alguno de sus datos continúa teniendo consecuencias fiscales en años posteriores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el último pleno del Congreso.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el último pleno del Congreso. / Víctor Lerena / EFE

El caso del IVA que ha llegado al Supremo

El conflicto analizado por el Tribunal Supremo estaba relacionado con un saldo de IVA pendiente de compensar. Hacienda había comprobado un saldo generado en un ejercicio ya prescrito y utilizado después para compensar el IVA de otros periodos.

El contribuyente defendía que, una vez prescrito el ejercicio en el que se había generado ese saldo, Hacienda ya no podía cuestionar su existencia o cuantía. El Supremo, sin embargo, considera que estos saldos son créditos fiscales y por tanto, pueden ser comprobados cuando proyectan sus efectos sobre ejercicios posteriores todavía abiertos.

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La Administración no puede revisar un ejercicio prescrito sin motivo, eso es lo más importante: la comprobación debe estar vinculada a la correcta liquidación de otro periodo que todavía puede ser inspeccionado.

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