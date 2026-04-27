El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló varios artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible relativos a la delimitación y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El auto, al que tuvo acceso Europa Press y que no admite recurso, concluye que el Consistorio no ha justificado la existencia de un interés casacional que requiera la intervención del Alto Tribunal.

Las razones del TSJM: informes insuficientes

La sentencia del TSJM, dictada el 17 de septiembre de 2024, estimó parcialmente un recurso de Vox y anuló los artículos que definían el ámbito y el régimen de la ZBE.

El tribunal consideró que el informe de impacto económico era insuficiente, al no valorar adecuadamente las consecuencias derivadas de las restricciones de circulación. También detectó deficiencias en el informe de impacto ambiental.

Según el fallo, la administración debía haber realizado una ponderación más completa entre beneficios y costes, así como haber estudiado alternativas menos restrictivas.

El Supremo: no hay base para la casación

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que la sentencia recurrida se apoya en un completo y exhaustivo análisis de la documentación económica y normativa.

El recurso del Ayuntamiento, añade, expresa únicamente una discrepancia con la valoración de la prueba, un ámbito que queda fuera del recurso de casación.

El Supremo asesta un golpe inesperado al Ayuntamiento de Madrid y deja en el aire la Zona de Bajas Emisiones / Archivo

El Ayuntamiento sostiene que el fallo queda sin efecto

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, se ha trasladado que la reciente aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad en el Pleno de marzo deja sin efecto la sentencia del Supremo. El texto fue aprobado únicamente con los votos del PP, frente al rechazo de toda la oposición.

La nueva ordenanza amplía las zonas SER, consolida las ZBE y permite temporalmente la circulación de vehículos A empadronados en Madrid mientras se cumplan los niveles de calidad del aire para el NO₂.

Una ordenanza marcada por la controversia

La regulación de la movilidad en Madrid ha vivido un recorrido especialmente complejo. El texto de 2021 ya fue aprobado por la mínima, gracias al apoyo del Grupo Mixto tras el rechazo de Más Madrid, PSOE y Vox. Su aprobación evitó que la anulación de Madrid Central dejara al Ayuntamiento expuesto a la devolución masiva de multas.

En septiembre de 2024, el TSJM volvió a intervenir al anular las ZBE por la patente insuficiencia del informe económico. Carabante aseguró entonces que se había elaborado un nuevo análisis con la empresa pública Ineco.