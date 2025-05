'Supervivientes 2025': Makoke revela los planes de Escassi con Sheila Casas

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' llevan cerca de ochenta días en Honduras. Durante este tiempo, no conocen nada de lo que sucede en España.

En la Palapa, Álvaro Muñoz Escassi suele tener un perfil más discreto que sus compañeros. No obstante, el jinete siempre ha encontrado un instante para acordarse de su pareja, Sheila Casas.

En los últimos días, Escassi se ha sincerado sobre su relación con la colaboradora televisiva. En playa Magna, el jinete ha mantenido una charla con Makoke, hablando sin censura sobre su romance con la hermana de Mario Casas. De hecho, ha insinuado cuáles podrían ser sus intenciones de futuro.

"Con Sheila me apetece todo, la verdad", confesaba Escassi. En ese momento, Makoke decidía preguntarle abiertamente por una posible boda. "Tú qué sabes si no le he pedido ya el anillo", bromeó Álvaro. Además, decidió añadir una reflexión sobre el compromiso: "Casarse es un acto de amor, no tiene por qué cambiar nada".

La conversación podría haber quedado entre ambos, y los espectadores, pero Makoke ha decidido compartir la información con Jorge Javier Vázquez. "Ha dicho con todo su amor que no descartaría una boda con ella", explicaba la colaboradora al presentador.

"Le has echado a perder la sorpresa a Álvaro", contestaba Vázquez. "Álvaro, lo que te ha hecho Makoke..." añadía. Terelu, intervenía en el diálogo para defender al jinete: "Eso le corresponde a él decirlo". Por su parte, Escassi ha querido ser prudente, y restar hierro al asunto.

"Le ha dado tiempo para salir corriendo Sheila también te digo... Cuando vuelva ha cambiado de teléfono y todo ella", aseguraba el jinete, con tono bromista. La revelación de Makoke venía de un comentario sobre su propia boda, irónicamente.

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Terelu si acudiría al enlace entre su compañera y su novio, Gonzalo. "Yo sí, por qué no", respondía la hermana de Carmen Borrego. "Fui a su última boda, no tiene ninguna obligación conmigo de nada solo faltaría", terminaba diciendo.