TELEVISIÓN
'Supervivientes All Stars': la impactante bronca en directo entre Marta Peñate y Oriana Marzoli
Las colaboradoras discuten hasta tal punto que Marta termina abandonando el plató en directo
'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras' debutó anoche con menos de 1 millón de espectadores y un escueto 12,6% de share, quedándose por debajo de 'La película de la semana' y lejos de datos de anteriores ediciones.
Sin embargo, el programa volvió a demostrar que es el mejor espacio para sacar a relucir los malos rollos que siguen existiendo entre concursantes y colaboradores. Por ejemplo, se puso en evidencia la tensa relación que se mantiene entre Marta Peñate y Oriana Marzoli, quienes terminaron protagonizando un enfrentamiento en pleno directo.
La razón de la polémica entre ambas colaboradoras encuentra su origen en la semana pasada, pero no fue hasta este domingo, con la emisión de 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras', cuando las diferencias estallaron de nuevo, con abandono incluido.
En cuanto a la primera bronca, se produjo después de presentar los porcentajes ciegos de los nominados. Sandra Barneda preguntó a los presentes en plató sobre quién podría ser expulsado, a lo que Oriana dijo que Tony Spina, pareja de Marta Peñate, asegurando que había entrado al programa muy dirigido.
Marta Peñate, en ese momento, defendió a su novio y respondió a Oriana con contundencia: "la gente con rencor en el cuerpo siempre se va a ceñir a lo mismo".
Aunque Sandra Barneda logró intervenir para calmar los ánimos, deseando que ambas colaboradoras pudieran salvar sus diferencias y mantener una relación cordial, tanto Marta como Oriana protagonizaron un nuevo cara a cara, centrado en los sentimientos de Marta hacia Tony y los planes de boda que él desveló en Honduras.
La tensión aumentó cuando Oriana hizo comentarios irónicos acerca de una supuesta boda, obligando a Marta a sincerarse y calificar a Oriana de "mentirosa". Tal fue la bronca, que Marta Peñate terminó explotando y abandonando momentáneamente el plató hasta que volvió y se sentó con normalidad.
