Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' está dando mucho juego. Uno de los concursantes que más está dando de qué hablar esta semana es Tony Spina, debido a que su pareja, Marta Peñate, acudió a Honduras con una misión: casarse con él en directo por el ritual garífuna, algo que ya han hecho otros concursantes en anteriores ediciones.

Ambos llevan juntos más de cuatro años y han tenido que vivir uno de los momentos más duros que puede haber en la vida: perder al bebé que esperaban. A pesar de todo, la pareja no se va a rendir tan fácilmente y quieren buscar el ansiado hijo que tanto tiempo llevan esperando, aunque primero se darán el 'sí, quiero'.

En la emisión de ayer, la pareja empezó a preparar los preparativos de la celebración. No obstante desde el plató de televisión de Telecinco, una persona fue muy contundente con la decisión de ambos. Y no fue ni más ni menos que la expareja de Spina, Oriana Marzoli.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' comentó que "aquí se niega rotundamente a hacer el ridículo, el circo, el payaso, como ella lo dice, aquí también dijo que ella un rato, por lo tanto, que no se casaría porque ella no quiere gastar dinero en eso".

Sin embargo, todo cambia cuando hay dinero de por medio: "Pero cuando se lo ofrecen aquí en directo, a ella se le pasa todo y lo que no importa es hacer el ridículo en ese momento, porque lo que importa es el dinero, la cámara, no pasa nada".

Estas declaraciones de Marzoli no han pasado desapercibidas por Peñate, quien ha decidido lanzar un comunicado a través de un 'story' de Instagram: "Estoy aquí en Honduras y me llega todo lo que dice la gente AMARGADA desde España, digo amargadas porque no han conseguido un amor como el mío en su vida".

La ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' tiene claro que "el amor NO se compra con dinero". Por esta razón, Peñate asegura que "estoy en Honduras cobrando 0 euros, me voy a casar pudiendo hacerlo en España remunerado, pero lo dicho, el amor no tiene precio".

Aparte, revela que todo es real: "Mis seguidores sabéis el motivo del casamiento: no tengo tiempo en España, no tengo tiempo porque estoy con el embarazo, y no me pudo permitir los nervios de una boda, mucho menos preocupaciones extra".

La televisiva sentencia diciendo que "mi meta es conseguir quedarme embarazada, pensaba casarme una vez lo consiguiera, pero se me dio esta oportunidad y la aproveché. Y sí, a partir del martes, Tony será mi marido. Nadie me va a joder este día tan bonito. Nadie".