'Supervivientes All Stars 2' cuenta con nuevos nominados y un expulsado

Supervivientes All Stars 2 tuvo una gala tremendamente movida esta semana, en la que no solo importó lo que ocurría respecto a los propios invitados sino también con los familiares de estos. Ahora os cuento las cosas más interesantes que pasaron.

La nueva gala de Supervivientes All Stars 2 tuvo de todo

Para comenzar toca hablar de los nuevos nominados del programa, que en última instancia serán Adara, Fani, Jessica y Gloria Camila. Pero, ¿cómo se llegó hasta estos nombres como los siguientes en la cuerda floja?

Toca empezar así por Playa Caos, donde se decidió que Adara saliera nominada... y Fani cayó a causa del voto de Miri. Si pasamos a Playa Armonía, fue Ivan el que decidió la nominación de Jessica pese a estar la cosa igualada con Alejandro. Y lo mismo hizo con Gloria Camila.

Justamente, esta última fue protagonista en la gala de Supervivientes All Stars 2 por los momentos familiares que vivió. Y es que después de superar una pequeña prueba que le impuso el programa, tuvo la oportunidad de hablar con sus seres queridos.

Fue aquí que llegó la intervención de José Ortega Cano, quien habló con Gloria Camila para mandarle fuerza y mensajes de apoyo. Incluso se llegó a hablar de Rocío, lo que hizo que quedara un momento realmente emotivo.

Pero obviamente no todo fueron momentos dulces en la gala, y es que de la misma forma que hubo espacio para el amor también se generó hueco para la guerra, en concreto la que protagonizan Adara y Miri.

Adara y Miri llevaban ya unos días tensos, y Adara la acusó llamándola traidora y asegurando que buscaba constantemente el enfrentamiento. Incluso la madre de Adara se metió para apoyar a su hija, aunque todo ello no evitó que Miri acabara siendo líder de su isla.

En definitiva, se puede decir que fue una gala muy intensa, y con las semillas del conflicto ya sembradas entre algunos concursantes está claro que la próxima gala puede acabar siendo una bomba importante.