Supervivientes 2026 está a punto de empezar: estos son los 18 concursantes confirmados

'Supervivientes 2026' está a punto de comenzar su nueva temporada: la emisión de la misma se hará el próximo 5 de marzo y promete convertirse en una edición que dará mucho de qué hablar a causa de sus invitados.

La lista de los que han sido confirmados muestra un grupo de personas que vuelven a constar como representantes de distintos ámbitos de la televisión, el cine, la música o incluso las redes sociales.

Algo que demuestra que Supervivientes ha conseguido modernizarse con el paso de los años, añadiendo entre sus filas de concursantes a influencers que llamen la atención de las nuevas generaciones de espectadores. La lista completa es la siguiente:

Alba Paul (influencer)

Alberto Ávila (influencer y atleta paralímpico)

Álex de Lacroix (actriz)

Alex Ghita (ex concursante de Mujeres y Hombres y viceversa)

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo (cineasta nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo)

Claudia Chacón (exconcursante de La isla de las tentaciones)

Gabriela Guillén (empresaria)

Gerard Arias (exconcursante de La isla de las tentaciones)

Ingrid Betancor (influencer y periodista)

Jaime Astrain (exfutbolista y modelo)

José Manuel Soto (cantautor y músico)

Paola Olmedo (empresaria)

Maica Benedicto (exconcursante de Gran Hermano)

Marisa Jara (exmodelo y empresaria)

Teresa Seco (influencer y modelo)

Toni Elías (ex piloto profesional)

Si tenemos en cuenta la lista de invitados, observaremos también que 'Supervivientes 2026' se está preparando para ser una edición extrema en cuanto a ciertas condiciones de los concursantes y la valentía que estos demuestran a la hora de participar en el concurso.

Por ejemplo, hay que recalcar que Jose Manuel Soto acudirá a la isla de 'Supervivientes 2026' siendo el participante con más edad, habiendo superado ya los 65 años, convirtiéndose así en uno de los concursantes que más han llamado la atención.

Por otro lado y en cuanto a los presentadores de esta temporada, hay que recalcar que Jorge Javier Vázquez volverá a ser la cara principal del concurso en el plató de Telecinco durante las galas semanales.

Además, Sandra Barneda será la encargada de gestionar los debates de los domingos conocidos como 'Conexión Honduras' y, por otro lado, Ion Aramendi presentará el programa de los martes, el cual recibe el nombre de 'Tierra de nadie'.