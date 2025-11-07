¿Qué supermercados venden los mejores turrones? Así es el Top 5 de la OCU

La Navidad no espera a absolutamente nadie, es por eso que ahora que estamos a principios de noviembre hay que empezar a plantearse la compra de un buen turrón. Pero, ¿qué supermercados son los más recomendables en este caso?

Si has de comprar turrón, debes ir a uno de estos supermercados

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) tiene bien claro cuál es su número 1: en este caso se decanta por los turrones de marca Lidl, y de forma especialmente destacable hace mención de la línea 'Dor'.

Acorde a las consideraciones de la OCU, los turrones Dor de Lidl son de los mejores turrones duros de supermercado. A su vez, en Lidl también ofrecen una amplia variedad de sabores y formatos con turrones para todos los gustos.

Seguidamente, la OCU recomienda los turrones de Aldi, en concreto los de la marca 'FLOR DE NAVIDAD' gracias a su buen porcentaje de almendras. De igual forma se considera que los turrones de marca blanca de Aldi son magníficos en cuanto a una relación de calidad/precio.

Tercero en la lista se muestra Eroski, con una selección de turrones de la que también se destacaba un buen porcentaje de almendra. Los turrones de categoría 'Suprema' reciben una mención especial por su calidad.

En cuarta posición aparece Carrefour, y aquí brilla sobre todo el hecho de tener disponible una amplia variedad de turrones distintos que no solo se limitan a los de marca Carrefour, sino también de terceros. Es por ello que a su vez tienen disponibles muchísimos formatos distintos.

En última instancia aparecen los turrones del supermercado Ahorramás, con la marca blanca 'Alipende' recibiendo la certificación de 'Compra Maestra'. Se trata de un turrón duro con un 63% de almendra que se considera que ofrece una muy buena relación calidad/precio.

Y tú, ¿tienes otro supermercado de confianza a la hora de comprar tus turrones navideños? Por otro lado, ¿qué clase de turrones son los que no suelen faltar nunca en tu casa?